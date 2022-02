Street Fighter 6: Simples 80 US-Dollar-Archivbild für das Logo modifiziert?

Nach den Spekulationen der vergangenen Tage machte Capcom am gestrigen Montag Nägel mit Köpfen und kündigte die laufenden Arbeiten am Fighting-Titel „Street Fighter 6“ offiziell an.

Für lange Gesichter sorgte dabei die Tatsache, dass Capcom bisher kaum konkrete Details nannte und stattdessen auf eine ausführliche Präsentation im Sommer dieses Jahres verwies. Darüber hinaus wurde von der Community das Logo von „Street Fighter 6“ kritisiert, das doch reichlich generisch ausfiel. Wie Aurich Lawson von „Ars Technica“ herausfand, machte sich Capcom das Leben bei der Auswahl des Logos in der Tat ziemlich leicht.

So basiert das Logo von „Street Fighter 6“ auf einem Archivbild, das für 79,99 US-Dollar erhältlich ist und von Capcom lediglich leicht modifiziert wurde. „Das neue Street Fighter 6-Logo kostet auf der Stock-Website von Adobe 80 US-Dollar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wusste, dass es generisch ist, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Sie suchten nach SF auf einer Website mit Standardlogos, rundeten ein paar Ecken ab und fügten die 6 hinzu“, führte Lawson auf Twitter aus.

Handfeste Details zu „Street Fighter 6“ nannte Capcom bisher leider nicht und bestätigte lediglich, dass Yusuke Hashimoto („Bayonetta“, „Star Fox Zero“) als Game-Director fungieren wird. „Wir wissen, dass Sie hungrig nach weiteren Details sind (und wir sind genauso gespannt darauf, sie zu teilen). Allerdings müssen wir Sie noch ein wenig länger spekulieren lassen. Freuen Sie sich auf weitere Neuigkeiten zu Street Fighter 6 im Sommer 2022“, so Capcom im Zuge der offiziellen Ankündigung weiter.

The new Street Fighter 6 logo is $80 on Adobe’s Stock site

I don’t even know what to say. I knew it was generic but I didn’t realize it was this bad. They searched for „SF“ on a stock logo site and rounded a couple corners and added the 6

— Aurich (@aurich) February 21, 2022