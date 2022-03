Battlefield 2042: Scoreboard-Update wurde ein weiteres Mal verschoben

Die vergangenen Monate waren für Spieler von „Battlefield 2042“ nicht einfach. Zunächst hatte das Spiel mit technischen Problemen, fehlenden Funktionen und schnell schwindenden Spielerzahlen zu kämpfen, dann verschob DICE die erste Season auf den Sommer. Die Entwickler hatten mitgeteilt, dass man mehr Zeit benötigen würde, um auf das Feedback der Spieler zu reagieren und etwaige Funktionen nachzureichen.

DICE möchte vorbereitet sein

Unter anderem hatten die Spieler ein klassisches Scoreboard gefordert, das überraschenderweise bis heute nicht im Spiel zu finden ist. Mit dem kommenden Update 3.3, das in dieser Woche veröffentlicht werden sollte, sollte die Abstinenz des Scoreboards endlich ein Ende haben. Aber DICE hat bekanntgegeben, dass die Spieler noch etwas Geduld mitbringen müssen, da man auch dieses Update ein weiteres Mal verschoben hat.

Im offiziellen Forum haben die Entwickler mitgeteilt. dass das neue Update auf die nächste Woche verschoben werden musste, damit das Team im Falle von weiteren Problemen bestens für eine Unterstützung positioniert ist. Über das Wochenende hätte man hingegen nicht schnell handeln können.

Neben dem neuen Scoreboard werden die Spieler auch das „Steadfast Exklusive Legendary Bundle“ als kostenlose Belohnung erhalten, insofern sie eine der Deluxe-Editionen gekauft haben. Dies ist die Kompensierung für die Verschiebung der ersten Season, die wiederum neue Karten, Modi und mehr mit sich bringen sollte. Des Weiteren kann man einige Fehlerbehebungen erwarten, die in der kommenden Woche auch in den vollständigen Patchnotes aufgelistet werden sollen.

„Battlefield 2042“ erschien im vergangenen November für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel. Nach durchwachsenen Kritiken und enttäuschten Spielerstimmen hatte sich DICE an die Arbeit gemacht, um das Feedback der Community umzusetzen und das Spiel in Zukunft noch in ein positives Licht zu stellen.

