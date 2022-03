Predator Hunting Grounds: Update 2.36 mit neuem Predator und mehr steht bereit

Wie die Entwickler von Illfonic zum Abschluss der Woche bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort ein neues Update zum kompetitiven Multiplayer-Shooter „Predator: Hunting Grounds“ bereit.

Versprochen werden sowohl neue Inhalte als auch kleinere Verbesserungen und Bugfixes. Freuen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen im Rahmen des Updates 2.36 beispielsweise über den spielbaren neuen Predator Wolf, der in Form eines separaten Download-Pakets angeboten wird.

„Mit einer Erfolgsbilanz, mehrere Xenomorphe und sogar einen Predalien zu Fall gebracht zu haben, hat sich dieser Predator als einer der tödlichsten Feinde erwiesen, denen Feinde im Kampf begegnen werden. Jetzt können Sie mit dem neuen Wolf Predator DLC-Paket ein Meisterjäger werden“, heißt es zu dem DLC.

Diverse Fehler wurden behoben

Weiter bestätigten die Macher von Illfonic, dass mit dem Update auf die Version 2.36 diverse Fehler in Angriff genommen wurden, über die die Community in den vergangenen Wochen klagte. Beispielsweise werden die vereinzelten Clipping-Fehler der Vergangenheit angehören, die bei der Nutzung des Plasma-Casters auftreten konnten. Doch nicht nur Fehler wurden behoben. Darüber hinaus wurden kleinere Balancing-Anpassungen an ausgewählten Waffen vorgenommen.

Alle weiteren Details zum frisch veröffentlichten „Predator: Hunting Grounds“-Update auf die Version 2.36 liefert euch der ausführliche Changelog. Diesen findet ihr hier. „Predator: Hunting Grounds“ versteht sich als ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter, in dem ein Spieler oder eine Spielerin in die Rolle des tödlichen Predators schlüpft.

Die restlichen Teilnehmer wiederum übernehmen die Kontrolle über eine Armeeeinheit und versuchen, dem außerirdischen Jäger den Garaus zu machen.

