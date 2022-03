Dolmen: Potentieller Erscheinungstermin im Xbox Store aufgetaucht

Es ist ein potentieller Erscheinungstermin für das Action-Rollenspiel "Dolmen" erschienen. Demnach könnte das Abenteuer bereits in wenigen Monaten in den Handel kommen.

Die zuständigen Entwickler von Massive Work Studio haben zwar noch keinen offiziellen Erscheinungstermin für das Sci-fi-Action-Rollenspiel „Dolmen“ bekanntgegeben, jedoch ist anscheinend im Xbox Store ein potentieller Termin aufgetaucht.

Offiziell ist noch nichts

Wenn man dem vermeintlichen Leak Glauben schenken darf, dann wird „Dolmen“ ab dem 20. Mai 2022 erhältlich sein. In der Vergangenheit hatte der Xbox Store hin und wieder vorab Informationen enthüllt, die letztendlich der Wahrheit entsprachen. Dementsprechend ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass auch dieser Termin für „Dolmen“ stimmt. Sobald offizielle Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Dolmen“ wird die Spieler in eine feindselige außerirdische Welt schicken. Auf Revion Prime wird man die Proben eines Kristalls mit einzigartigen Eigenschaften zurückbringen müssen, da sie eine Verbindung zwischen mehreren Realitäten herstellen können. Dadurch könnte man die Weltraumforschung revolutionieren und die Welt für immer verändern.

Mit jedem Kampf wird man stärker werden, wobei eine Vielzahl an Waffen und Manövern den Spielern ausreichend Optionen bieten sollen. Der Wechsel von Nah- zu Fernkampf soll fließend erfolgen, während man sich mächtigen Feinden stellt.

Weitere Meldungen zu Dolmen:

In unserer Vorschau schrieb Franziska: „Unsere ersten Gehversuche in der frühen Version haben bereits großen Spaß gemacht. Vor allem, weil die Kämpfe flott, fordernd aber nicht unfair scheinen. Ein bisschen Balancing könnte es gebrauchen, aber bis zum Release ist ja noch etwas Zeit. Das Sci-Fi-Setting erfindet das Rad nicht unbedingt neu, sieht aber schon jetzt ziemlich schick aus und scheint viele verschiedene Wege und Abzweigungen bereitzuhalten. Optimierungspotential sehen wir noch in der Menüführung und der generellen Funktion des HUBs. Wir sind gespannt, was es dort im fertigen Spiel zu sehen und zu erleben gibt.“

„Dolmen“ befindet sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC in Entwicklung.

Quelle: WCCFtech

Weitere Meldungen zu Dolmen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren