Hogwarts Legacy: Ex-Entwickler bestätigt baldige Veröffentlichung eines neuen Trailers

Aktuell arbeiten die Entwickler der Avalanche Studios an der Fertigstellung des Fantasy-Abenteuers „Hogwarts Legacy“, das vor wenigen Wochen noch einmal für einen Release im Jahr 2022 bestätigt wurde.

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass wir uns im Laufe des Monats März über einen neuen Trailer zu „Hogwarts Legacy“ freuen dürfen. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch den Entwickler Troy Leavitt, der bis März 2022 bei den Avalanche Studios angestellt war und den neuen Trailer in einer kurzen Mitteilung bestätigte. Einen konkreten Termin nannte Leavitt zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass ihm „der genannte Zeitraumraum richtig vorkommt“.

Zuletzt bestätigten gleich mehrere Insider, dass wir in den kommenden Wochen mit einem neuen Trailer zu „Hogwarts Legacy“ bedacht werden sollen, der uns frische Eindrücke aus dem Open-World-Abenteuer liefert. Auch der für die Geschichte von „Hogwarts Legacy“ verantwortliche Autor DC Allen streute kürzlich entsprechende Hinweise. Offiziell bestätigt wurde der neue Trailer bisher allerdings nicht.

„Hogwarts Legacy“ erzählt laut offiziellen Angaben eine komplett neue Geschichte und wird euch die Möglichkeit bieten, in der Rolle eines selbst erstellten Zauberers beziehungsweise einer Zauberin eine offene Welt zu erkunden. Dabei ist es euch selbst überlassen, ob ihr euch für das Gute einsetzt oder eure ganz eigenen durchtriebenen Pläne verfolgt.

Neither confirming nor denying the rumor, but the timing seems about right to me. I guess we’ll see! 🙂

— Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2022