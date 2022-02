Hogwarts Legacy: Neuer Trailer soll „definitiv im März“ erscheinen, so ein Insider

In den vergangenen Wochen machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass sich die Spieler und Spielerinnen auf kurz oder lang auf einen neuen Trailer zu „Hogwarts Legacy“ freuen dürfen.

Zuletzt klinkte sich sogar der für die Geschichte des Fantasy-Abenteuers verantwortliche Autor DC Allen in die Gerüchte ein und befeuerte die Gerüchte um einen möglichen neuen Trailer. Geht es laut dem als verlässliche Quelle geltenden Insider „AccountNGT“, dann wird der neue Trailer zu „Hogwarts Legacy“ im Laufe des kommenden Monats das Licht der Welt erblicken. Dies möchte der Insider von Quellen erfahren haben, die mit dem Projekt vertraut sind. Offiziell bestätigt wurde der neue Trailer bislang aber nicht.

„Hogwarts Legacy“ wird im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erscheinen und sich spielerisch als ein Open-World-Abenteuer verstehen. Ihr erhaltet die Möglichkeit, einen eigenen Zauberer beziehungsweise eine eigene Zauberin zu erschaffen und Hogwarts aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben. Ob ihr eure Zauberkräfte für das Gute einsetzt oder euch der Macht des Bösen verschreibt, bleibt dabei euch überlassen.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Einen konkreten Releasetermin bekam „Hogwarts Legacy“ bisher nicht spendiert. Während Warner Bros. Interactive bisher nur von einem Release in diesem Jahr spricht, machten zuletzt Gerüchte die Runde, dass die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ im September 2022 erfolgen könnte.

Darauf deutet unter anderem die Tatsache hin, dass das offizielle Artbook zum Fantasy-Abenteuer im September 2022 erscheint.

Heard about new stuff today…

Yes, you can 100% expect a new trailer in March https://t.co/HCmSTpFv0c pic.twitter.com/HrbuK0uhnr

— accountngt (@accngt) February 26, 2022