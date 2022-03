WWE 2K22: Die Showcase-Matches von Rey Mysterio in der Übersicht

Rey Mysterio spielt in "WWE 2K22" eine tragende Rolle".

In dieser Woche geht die langlebige Wrestling-Serie mit „WWE 2K22“ in ihre nächste Runde. Eine wichtige Rolle wird in diesem Jahr der mittlerweile 47-jährige Superstar Rey Mysterio spielen.

Dieser fungiert nicht nur als Cover-Athlet von „WWE 2K22“. Darüber hinaus wartet der Showcase-Modus auf euch, der euch die Möglichkeit bieten wird, insgesamt zwölf legendäre Matches von Rey Mysterio nachzuspielen. Passend zum Release in dieser Woche erreichte uns eine entsprechende Liste, die euch verrät, welche Showcase-Matches im Detail geboten werden. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Die Showcase-Matches von Rey Mysterio in der Übersicht

Rey Mysterio vs. Eddie Guerrero – WCW Halloween Havoc 1997

Rey Mysterio vs. Eddie Guerrero – WrestleMania 21 2005

Rey Mysterio vs. Shawn Michaels – Raw 2005

Rey Mysterio vs. JBL – Judgment Day 2006

Rey Mysterio vs. Kane – Cyber Sunday 2008

Rey Mysterio vs. Dolph Ziggler – SummerSlam 2009

Rey Mysterio vs. Batista – Smackdown 2009

Rey Mysterio vs. The Undertaker – Royal Rumble 2010

Rey Mysterio vs. The Miz – Raw 2011

Rey Mysterio vs. Samoa Joe – Raw 2019

Rey Mysterio vs. Gran Metalik – Raw 2019

BONUS MATCH (Rey & Dominik Tag Match)

Related Posts

Wer eine der Sonder-Editionen erworben haben sollte, kann „WWE 2K22“ ab heute spielen. Alle anderen werden sich noch bis zum kommenden Freitag, den 11. März 2022 gedulden müssen. „WWE 2K22“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: The Smackdown Hotel

Weitere Meldungen zu WWE 2K22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren