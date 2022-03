Overwatch 2: Beta-Test startet im April – Anmeldung möglich

Nach langer Funkstille hat Blizzard Entertainment neue Informationen zu dem kommenden Helden-Shooter „Overwatch 2“ enthüllt. Demnach werden die Entwickler im April Beta-Tests veranstalten, sodass interessierte Spieler bereits einige Inhalte auf Herz und Nieren testen können. Doch welche Inhalte könnt ihr erwarten?

Erstmals wird man die neuen 5v5-Regeln in Aktion erleben können, wobei auch der neue Spielmodus „Push“ getestet werden soll. Mit Sojourn ist auch ein komplett neuer Held an Bord, wobei die überarbeiteten Versionen von Orisa, Doomfist, Bastion und Sombra die Auswahl an Charakteren abschließen. Gespielt wird auf den vier neuen Karten „Circuit Royal“ (Eskorte), „Midtown“ (Eskorte), „New Queen Street“ (Push) und „Colosseo“ (Push). Das neue Ping-System soll die Beta-Inhalte abrunden.

Die geschlossenen Alpha-Tests haben bereits begonnen, wobei ausschließlich ausgewählte Profispieler aus der „Overwatch League“ und einige Influencer eingeladen wurden. Wer jedoch an der Beta teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Seite für die Tests im April registrieren. Es sollen in Zukunft auch weitere Funktionen, Karten und Helden der Beta hinzugefügt werden.

Dementsprechend sollte man sich an einer Registrierung versuchen, wenn man selbst einen handfesten Eindruck von „Overwatch 2“ erhalten möchte. Jedoch hat Blizzard Entertainment weiterhin keinen groben Erscheinungszeitraum für die Vollversion bekanntgegeben, weswegen man voraussichtlich noch etwas Geduld mitbringen muss.

„Overwatch 2“ befindet sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung. In der Vergangenheit hatten die Entwickler bereits verraten, dass man Inhalte, die man im ersten Teil freigeschaltet hat, auch in den neuen Ableger wird übernehmen können. Somit war die Arbeit der letzten Jahre nicht umsonst.

