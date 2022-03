Roller Champions: Veröffentlichung des Ubisoft-Spiels erneut verschoben

Ubisoft hat in aller Stille das Online-Multiplayer-Sportspiel „Roller Champions“ verschoben. Einen Termin nennt das Unternehmen zwar noch immer nicht. Allerdings geht der französische Publisher davon aus, dass der Release Ende des Frühjahrs 2022 erfolgen kann.

Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um die Begeisterung für „Roller Champions“ zu steigern und das Spiel so gut wie möglich zu machen. In Anbetracht der Tatsache, dass sich der Titel seit Anfang 2021 in der Beta befindet und im Zuge einer Verschiebung bereits von einer Veröffentlichung im Jahr 2021 abgesehen wurde, scheinen die Dinge weniger glatt als geplant zu laufen.

Begeisterung soll gewürdigt werden

In der Erklärung zur Verschiebung heißt es, dass Ubisoft Montreal „glaubt, dass es die richtige Entscheidung ist, um die Begeisterung für das Spiel zu würdigen“, die sich in der „kompetitiven Szene“ entwickelt habe, die mit der Beta des Spiels begann.

Während der neue Release-Zeitraum noch recht vage ist, deutet der späte Frühling darauf hin, dass „Roller Champions“ schließlich Ende Mai/Mitte Juni erscheinen sollte. Das heißt, auch die Nennung des tatsächlichen Veröffentlichungstermins sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

In „Roller Champions“ treten zwei Teams mit je drei Spielern in Arenen auf der ganzen Welt gegeneinander an. „Die Regeln sind einfach: Den Ball nehmen, eine Runde drehen und punkten“, so Ubisoft. Nach jeder Partie erhält der Spieler neue Fans, kann den eigenen Charakter anpassen und den Fans neue Jubelanimationen bieten.

Schon im Laufe des Monats verschob Ubisoft den Neustart von „Die Siedler“, was mit dem Feedback zur Beta begründet wurde. Vor der Verschiebung war die Veröffentlichung des PC-Spiels für den 17. März 2022 geplant.

