Babylon’s Fall: Saison 2 ist „praktisch schon fertig“ – Roadmap

Die Entwickler wollen weiter an "Babylon's Fall" festhalten. Die zweite Saison für das Spiel soll schon fertig sein, während bereits an weiteren Inhalten gearbeitet wird.

Trotz mäßiger Kritiken und recht niedrigen Spielerzahlen wollen die Entwickler von PlatinumGames weiter an dem erst kürzlich veröffentlichten „Babylon’s Fall“ festhalten. So sollen einige kommende Inhalte für das Spiel bereits fertiggestellt worden sein. An weiteren Seasons für das Actionspiel soll auch bereits gearbeitet werden. Die Entwickler stellten nun eine Roadmap mit den Inhalten bis zum 31. Mai vor.

Großes Update und Kollaboration mit „Nier: Automata“

Die Entwickler von PlatinumGames hatten kürzlich bereits bekräftigt, dass sie weiter an dem Live-Service-Support für „Babylon’s Fall“ festhalten werden. Es gebe keine Pläne, den Umfang der Entwicklung zu reduzieren. Die Inhalte der zweiten Saison seien praktisch schon fertiggestellt, während das Team bereits an Season 3 und darüber hinaus arbeitet.

Dazu stellten die Entwickler auch eine Roadmap für die bereits gestartete erste Season von „Babylon’s Fall“ vor. Der erste Season Pass war bereits vor dem Release des eigentlichen Spiels kostenlos erhältlich . Am 7. März hat der Titel mit „Duels“ einen neuen Spielmodus erhalten. Bereits am 22. März erscheint mit Version 1.10 ein großes Update mit einer neuen Fraktion, einem neuen Waffentyp, einem neuen Modus und mehr. Ab dem 29. März startet ein zeitlich begrenztes Event, das auf „Nier: Automata“ basiert. Bei der Kollaboration können die Spieler von „Babylon’s Fall“ Kostüme von 9S und 2B aus „Nier: Automata“ verdienen. Am 26. April soll dann Version 1.1.1 mit der zusätzlichen Story „Resurgence“ und weiteren Inhalten erscheinen.

„Babylon’s Fall“ wurde am 3. März 2022 veröffentlicht und hatte bei Release nur etwa 650 gleichzeitige Spieler auf Steam. Auch auf Metacritic kommt der Titel nicht gut weg und ist derzeit einer der am schlechtesten bewertete Titel für die PlayStation 5.

