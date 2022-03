Babylon’s Fall: Mäßige Bewertungen und wenig Spieler

Das hatten sich die Entwickler von Platinum Games sicher anders vorgestellt. Ihr neuester Titel „Babylon’s Fall“ scheint bei den Spielern schlechter anzukommen, als erwartet. Das neue Action-RPG der „Bayonetta“- und „Nier: Automata“-Macher ist seit dem 3. März 2022 für PlayStation 5. PlayStation 4 sowie für den PC erhältlich.

Auf der Webseite Metacritic kommt der Titel trotz recht weniger Bewertungen nicht gut weg. Die PC-Version hat einen User-Score von 0,8. Auf den Konsolen ist die Stimmung scheinbar nur wenig besser. Für die PS4 liegt der User-Score bei 1,9 und für die PS5 bei 2,9. Damit ist das Spiel derzeit einer der am schlechtesten bewertete Titel für die PlayStation 5.

Auf Steam nur 650 gleichzeitige Spieler bei Release

Auch auf Steam kann das Spiel von Platinum Games und Square Enix keinen Blumentopf gewinnen. Die Bewertungen von „Babylon’s Fall“ stehen zu diesem Zeitpunkt bei „ausgeglichen“, ausgehend von derzeit 131 Rezensionen (Stand: 6. März 2022, 16 Uhr). Auf Valves Plattform konnte der Titel am Tag seiner Veröffentlichung nur einen Höhepunkt von etwa 650 gleichzeitigen Spielern erreichen. Im Vergleich dazu konnte „Marvel’s Avengers“, ebenfalls ein Spiel von Square Enix, bei seinem Release etwa 28.000 gleichzeitige Spieler anlocken. Der Publisher bezeichnete die Performance des Spiels trotzdem als „enttäuschend“.

Die Spieler geben als Grund für die schlechten Bewertungen von „Babylon’s Fall“ meist vielfältige Probleme an, etwa mit der Grafik oder bei der Charaktererstellung. So schreibt ein Nutzer, das Spiel würde „aussehen und sich so anfühlen wie ein schlechter PS2-Port mit Mikrotransaktionen“.

Es scheint jedoch nicht alles an „Babylon’s Fall“ schlecht zu sein. Einige Spieler loben die Cutscenes und das Voice-Acting, während andere das Gameplay und die Kampfmechaniken hervorheben. Auch scheint der Release-Zeitraum nicht optimal gewählt worden zu sein. „Babylon’s Fall“ erschien nur kurz nach den mit Spannung erwarteten Titeln „Horizon Forbidden West“ und „Elden Ring“.

