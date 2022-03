PS4 & PS5: GhostWire Tokyo und mehr – Neuerscheinungen der Woche

In den kommenden Tagen erscheinen insgesamt sechs neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5. Welche Games genau veröffentlicht werden, das erfahrt ihr wie immer in unserem kleinen Übersichtsartikel.

Nächste Woche erscheinen natürlich wieder einige neue Spiele für PS4 und PS5. Diesmal finden allerdings etwas weniger Games ihren Weg in den Handel, denn die Zahl der Neuveröffentlichungen sinkt im Vergleich zur Vorwoche von zehn auf sechs. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, das verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

A Memoir Blue (PS4, PS5)

Release: 24. März 2022

Den Anfang macht mit „A Memoir Blue“, ein kleines Adventure-Spiel, welches von den Entwicklern als interaktives Gedicht beschrieben wird und seinen Fokus ganz auf seine Geschichte legt. In deren Mittelpunkt steht Schwimmerin Miriam, die sich nach dem Hören eines besonderen Liedes an viele Geschehnisse ihrer Vergangenheit erinnert.

Das zentrale Thema der Geschichte ist dabei die Liebe zwischen unserer Hauptfigur und ihrer Mutter. Grafisch erwartet euch ein Mix aus klassisch handgezeichneten Grafiken und 3D-Animationen.

Relayer (PS4, PS5)

Release: 24. März 2022

JRPG-Fans mit einer Schwäche für Mecha sollten derweil „Relayer“ im Auge behalten. Dessen Handlung startet im Jahr 2049, das einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte markiert: Erstmals treffen Menschen auf eine außerirdische intelligente Lebensform, die Relayer, und entdecken eine uralte Alien-Zivilisation. Zwei Jahre danach setzt die eigentliche Story ein und es kommt zum Krieg gegen die Außerirdischen.

Das Ziel der Entwickler war es, verschiedene Elemente miteinander zu vermischen, unter anderem die griechische Mythologie, Weltraum-Abenteuer und die zuvor erwähnten Mecha-Kampfmaschinen. Spielerisch erwartet euch hier ein strategisches Rollenspiel, das euch mit fordernden Kämpfen an den Controller fesseln möchte.

The Ascent (PS4, PS5)

Release: 24. März 2022

Für Shooter-Fans, die ein Herz für Cyberpunk-Settings besitzen, könnte in den kommenden Tagen „The Ascent“ interessant sein. Das Spiel entführt euch in die Arkologie der Ascent Group, einer riesigen Metropole, in der es vor lauter unterschiedlicher Spezies nur so wimmelt. Mittendrin seid ihr, ein Arbeiter, der eines schicksalhaften Tages in eine Kette verheerender Ereignisse verwickelt wird und für das Überleben seiner Heimat kämpfen muss.

Das dürft ihr wahlweise entweder im Singleplayer- oder Koop-Modus (Lokal, Online) machen, in dem euch bis zu drei Mitspieler zur Seite stehen können. Die Macher wollen euch in eine düstere, abwechslungsreiche Welt hineinziehen, in der allerlei explosive Action auf euch wartet. Zudem dürft ihr euren Spielcharakter im Laufe des Abenteuers verbessern, indem ihr Fertigkeitspunkte verteilt und ihn so in Stufen aufsteigen lasst.

GhostWire: Tokyo (PS5)

Release: 25. März 2022

Die größte Neuveröffentlichung ist derweil sicherlich „GhostWire: Tokyo“, das neueste Werk von Tango Gameworks. Japans Hauptstadt wird von einem mysteriösen Phänomen heimgesucht, welches dazu führt, dass sich tausende Menschen urplötzlich in Luft auflösen. Fast wäre es so auch Protagonist Akito ergangen, der diesem Schicksal nur knapp entkommen konnte. Der Grund hierfür ist die Verschmelzung mit einem mysteriösen Wesen.

All dies hat jedoch nützliche Nebeneffekte für unseren Helden, denn nun kann er magische Kräfte einsetzen. Diese wird er auch brauchen, denn überall in der Megametropole wimmelt es vor Monstern, die ihm und seinem Begleiter ans Leder wollen. Anders als die vorherigen Werke des Studios dürft ihr die Spielwelt diesmal übrigens frei erkunden und spielerisch soll der Titel unter anderem von den Features des DualSense-Controllers profitieren.

Tiny Tina’s Wonderlands (PS4, PS5)

Release: 25. März 2022

Mit „Tiny Tina’s Wonderland“ buhlt noch ein großes Spiel um die Gunst der Spielerschaft. Wie der Titel bereits andeutet, handelt es sich hierbei um ein Spin-off der gefeierten „Borderlands“-Reihe, nur dass ihr euch diesmal durch eine von „Dungeons & Dragons“ inspirierte Fantasy-Welt ballert.

Statt klassischer Waffen gibt es diesmal Magiewaffen und in bester Serientradition werdet ihr im Rahmen eures Abenteuers allerlei illustren Gestalten begegnen. Eure Spielfigur dürft ihr dabei dank eines umfangreichen Multiklassen-Systems ganz an eure Vorlieben anpassen und diese mittels sechs Skillbäumen weiter perfektionieren. Für stundenlangen verrückten Spielspaß dürfte somit auch dieses Game sorgen.

Tunche (PS4)

Release: 25. März 2022

Mit etwas Verspätung findet kommende Woche schließlich noch das Actionspiel „Tunche“ seinen Weg auf die PlayStation 4. Die Entwickler bezeichnen ihren Titel als eine Mischung aus Prügelspiel und Hack-and-Slash-Game mit Roguelike-Elementen. Die Story soll euch auf eine Reise durch vier große Areale entführen, in denen allerlei gefährliche Feinde, Bossgegner und Herausforderungen bereits auf euch warten.

Zur Auswahl stehen euch fünf einzigartige Charaktere, von denen jeder eigene Stärken und Schwächen haben soll. Hierzu zählen unter anderem eine Zauberin und ein Musiker. Essentiell für den erfolgreichen Abschluss des Spiels sind dabei die Fähigkeiten der Figuren, die ihr erlernen könnt und die euch immer etwas weiterbringen sollen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

