Gran Turismo 7: Verkauf von Autos möglich? PS Store-Eintrag verwirrt

Mit „Gran Turismo 7“ brachten Polyphony Digital und Sony ein weitgehend überzeugendes Spiel auf den Markt, dessen Rennen von vielen Spielern seit dem Launch als sehr gelungen beschrieben werden. Allerdings sorgt „GT7“ jenseits der Rennstrecke zunehmend für Schlagzeilen.

Schon kurz nach der Veröffentlichung bemängelten viele Spieler, dass die Ausschüttung der Credits zwar für den regulären Fortschritt reicht. Doch vor allem die legendären Fahrzeuge sind bei einer durchschnittlichen Nutzung von „Gran Turismo 7“ nahezu unerreichbar. Beim entsprechenden Händler werden mitunter zweistellige Millionensummen aufgerufen – also Beträge, von denen die meisten Spieler weit entfernt sein dürften.

Können Autos verkauft werden?

Hinzukommt, dass die Credits-Ausschüttung mit dem neusten Patch für viele Events reduziert wurde. In einer gestern gestarteten Umfrage gabenan, dass sie die Auszahlungen als zu niedrig ansehen. Vor allem in Hinblick auf die kostspieligen Mikrotransaktionen kann dieses System durchaus bemängelt werden.

Autos müssen in „Gran Turismo 7“ in weiten Teilen nur selten gekauft werden, da zumindest für die Aufträge im Café meist Bonusfahrzeuge genutzt werden können, die zuvor gewonnen wurden. Viele dieser Bonusfahrzeuge stehen jedoch recht nutzlos in der Garage herum. Ebenso dürfte der eine oder andere Spieler gewillt sein, verschiedene Rennen mit ganz bestimmten Fahrzeugen zu fahren, was aufgrund der Problematik mit der Verfügbarkeit von Credits schwierig ist.

Sowohl bei der ausufernden Anzahl der Autos in der Garage als auch bei der Nutzung eher kostspieliger Fahrzeuge könnte ein Verkauf der Fahrzeuge nützlich sein, da ein ständiger Geldfluss herrschen würde. An dieser Stelle kam es mittlerweile zu Verwirrungen. Denn während das Verkaufs-Feature in „Gran Turismo 7“ durch Abwesenheit glänzt, klingt das Ganze im offiziellen Produkteintrag anders.

Im PlayStation Store heißt es im Wortlaut: „Mit der Wiedereinführung des legendären GT-Simulationsmodus kannst du dir durch Käufe, Tunings, Rennfahrten und Verkäufe deinen Weg durch eine Solokampagne bahnen, während du neue Fahrzeuge und Herausforderungen freischaltest.“

Kurios wird es in Hinblick auf die zu verdienenden Trophäen. Denn eine sieht vor, dass ihr das gleiche Auto ganze zehnmal kaufen müsst. Ohne die Möglichkeit eines Verkaufs habt ihr in der Garage im Anschluss Fahrzeuge, wie keinen Zweck mehr erfüllen.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

Besserung scheint allerdings in Sicht zu sein. So betonte der Serienschöpfer Kazunori Yamauchi nach dem Launch, dass er „Gran Turismo 7“ zu einem Spiel machen möchte, in dem man eine Vielzahl von Autos auf viele verschiedene Arten genießen kann. Gleichzeitig soll die Möglichkeit vermieden, dass ein Spieler bestimmte Events ständig wiederholen muss, um an die nötigen Geldmittel zu kommen.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren