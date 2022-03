The King of Fighters XV: Boss-Challenge-Modus und neuer DLC-Charakter vorgestellt

Wie die Entwickler von SNK bekannt gaben, wird der DLC-Charakter Omega Rugal im kommenden Monat den Weg in den frisch veröffentlichten Fighting-Titel "The King of Fighters XV" finden. Selbiges gilt für den neuen Boss-Challenge-Modus.

Wie bereits vor dem offiziellen Release des Fighting-Titels bekannt gegeben wurde, wird der Season-Pass von „The King of Fighters XV“ insgesamt vier Download-Pakete mit jeweils drei neuen Charakteren umfassen.

Nach der Veröffentlichung des ersten DLCs, der die drei Charaktere Rock Howard, Gato sowie B. Jenet mit sich brachte, kündigten die Entwickler von SNK ein weiteres Content-Update zu „The King of Fighters XV“ an. Dieses wird ab dem 14. April 2022 auf allen Plattformen, für die der Fighting-Titel erhältlich ist, zur Verfügung stehen und kann von Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden.

Geboten werden sowohl ein neuer Download-Charakter als auch ein Boss-Challenge-Mode mit exklusiven Belohnungen.

Omega Rugal feiert sein Comeback

Bei dem neuen Charakter, der kostenlos den Weg in „The King of Fighters XV“ finden wird, handelt es sich um Omega Rugal. Omega Rugal tauchte in „King of Fighters ’95“ erstmals als Bossgegner auf, der den Spielern und Spielerinnen das Leben schwer machte. Seinen letzten Auftritt hatte der mächtige Gegner in „The King of Fighters 2002 UM“. Wie der Trailer, der passend zur Ankündigung der neuen Inhalte veröffentlicht wurde, verdeutlicht, wird Omega Rugals Move-Set aus „The King of Fighters 2002 UM“ weitestgehend zurückkehren.

Ergänzend zum neuen DLC-Charakter hält der Boss-Challenge-Mode Einzug, in dem ihr gegen Omega Rugal antreten könnt. Sollte es euch gelingen, den Bossgegner zu besiegen, warten exklusive Belohnungen wie ein exklusives Outfit, eine neue Arena und ein neues Stück für den Soundtrack.

„The King of Fighters XV“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

