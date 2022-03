Lost Ark: PS5-Version geplant? Amazon Games-Chef meldet sich zu Wort

Das ARPG/MMO „Lost Ark“ kann auf dem PC große Erfolge feiern, was zunehmend die Frage aufkommen lässt, ob auch Besitzer der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S früher oder später in den Genuss des Titels kommen werden.

Angekündigt wurde ein Port von „Lost Ark“ bislang nicht. Doch ausgeschlossen ist ein Launch auf Konsolen ebenfalls nicht, wie der Amazon Games-Chef Soomin Park in einem Gespräch mit VG247 betonte.

Wünsche werden berücksichtigt

Sollten die Fans das Spiel auf der PS5 oder Xbox Series X haben wollen, würden Amazon Games und Smilegate dieses Feedback berücksichtigen und in ihre Pläne einbeziehen. „Wenn Lost Ark auf Konsolen etwas ist, das die Fans wirklich wollen, dann denke ich, dass es etwas ist, das beide Parteien in Betracht ziehen würden!“, so Park.

Doch Vorsicht: Amazons große PC-MMO-Veröffentlichung „New World“ wurde ebenfalls exklusiv für den PC auf den Markt gebracht, ohne dass eine Veröffentlichung für Konsolen in greifbare Nähe kam.

Und auch im Fall von „Lost Ark“ deuten die offiziellen Informationen eher auf einen Verzicht hin. So gibt es auf der FAQ-Seite des Spiels einen Eintrag, der sich auf mögliche andere Plattformen bezieht. Dort heißt es nicht eindeutig: „Wird es nur für PC erscheinen?“ Die Antwort: „Ja, Lost Ark ist nur für den PC erhältlich.“ Kommende Veröffentlichungen werden damit natürlich nicht ausgeschlossen.

Auf Steam kam „Lost Ark“ zuletzt auf 450.000 gleichzeitige Spieler, was das ARPG/MMO zu einem der beliebtesten Spiele auf der Plattform macht. Der Titel wurde ursprünglich vor Jahren in Südkorea veröffentlicht, bevor er im Februar in den Westen kam.

Im gleichen Interview ging Park ebenfalls auf die Vergleiche mit „Diablo“ ein und betonte, dass „Lost Ark“ einige Dinge recht einzigartig angeht. Dazu gehöre die „riesige Menge an Inhalten, die es einem erlauben, so zu spielen, wie man möchte“.

„Wenn man einfach nur ein Solo-Rollenspielerlebnis haben und die Geschichte durchspielen möchte, kann man das problemlos tun. Ein konsistenter Aspekt des Spiels ist, dass die Kämpfe so gestaltet sind, dass sie befriedigend sind, egal ob du alleine oder in einer Gruppe spielst. Lost Ark ist auf jeden Fall etwas für Fans von ARPGs und setzt auch MMO-Aspekte so gut um, dass es auch für Fans dieses Genres interessant ist“, so das Statement dazu.

Was sagt ihr zu „Lost Ark“? Möchtet ihr den Titel gerne auf der PS5 sehen?

