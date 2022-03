LEGO Star Wars – The Skywalker Saga: Der Aufstieg des Bösen im neuen Trailer

Kurz vor dem Release von "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" wurde ein weiterer Trailer zum Klötzchen-Abenteuer veröffentlicht. In diesem dreht sich alles um den Aufstieg des Bösen.

Anfang des kommenden Monats erscheint mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ der neueste LEGO-Titel für die Konsolen sowie den PC. Für die Entwicklung ist einmal mehr das Studio TT Games verantwortlich.

Kurz vor dem Release von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ bedachten uns TT Games und der verantwortliche Publisher Warner Bros. Interactive mit einem frischen Trailer zum Klötzchen-Abenteuer. In den Mittelpunkt des Trailers rückt dieses Mal der Aufstieg des Bösen, der den Frieden in der Galaxie bedroht.

Zudem warten frische Spielszenen sowie Eindrücke aus der Geschichte der Sternensaga auf euch. Wer sich die Wartezeit bis zum Release von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ ein wenig versüßen möchte, ist bei dem frisch veröffentlichten Trailer also genau richtig.

Die Geschichte der Familie Skywalker

Wie es der Name von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ bereits andeutet, wird euch im neuesten Werk aus dem Hause TT Games die Möglichkeit geboten, die Geschichte der Familie Skywalker als Ganzes zu erleben beziehungsweise nachzuspielen. Da ihr dabei nicht an einen chronologischen Ablauf der Geschehnisse gebunden seid, könnt ihr selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr die Filme und Missionen in Angriff nehmt.

Versprochen werden zudem der schräge Humor der LEGO-Spiele sowie nicht weniger als 300 spielbare Charaktere, die von euch freigeschaltet und gespielt werden können. „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ wird ab dem 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein.

