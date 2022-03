Blood of Heroes: Closed-Beta für PS4 und PS5 angekündigt – Trailer & Details

Wie die Entwickler von Vizor Games bekannt gaben, startet der Brawler "Blood of Heroes" auf den PlayStation-Konsolen in Kürze in die geschlossene Beta. Los geht es Anfang April, wobei die Plätze in der Beta laut offiziellen Angaben begrenzt sind.

Im April des vergangenen Jahres gaben die Entwickler von Vizor Games bekannt, dass der Multiplayer-Brawler „Blood of Heroes“ auch für die Konsolen erscheinen wird.

Nachdem es um die Konsolen-Portierungen zuletzt recht still wurde, meldete sich das Entwicklerstudio nun mit einem neuen Lebenszeichen zu Wort und kündigte eine geschlossene Beta zu „Blood of Heroes“ für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 an. Diese wird am 1. und am 2. April 2022 stattfinden. Wer sich einen der begrenzten Teilnehmerplätze sichern möchte, kann sein Glück auf der offiziellen Website versuchen.

Alle Teilnehmer der Beta erhalten 300 Einheiten der Blutsteine genannte Ingame-Währung, mit der Inhalte wie neue Charaktere, Waffen und weitere Extras freigeschaltet werden können.

Entwickler versprechen ein einzigartiges Kampfsystem

Damit „Blood of Heroes“ langfristig spannend bleibt, setzen die Entwickler von Vizor Games laut eigenen Angaben auf ein einzigartiges Kampfsystem, das den Spielern und Spielerinnen zahlreiche strategische Möglichkeiten zur Seite stellen soll. „Jeder der Helden von Blood of Heroes ist einzigartig und mit individuellen Waffen und Fähigkeiten ausgestattet“, führten die Macher im Rahmen der offiziellen Ankündigung aus.

Zudem soll in der finalen Version von „Blood of Heroes“ gewährleistet sein, dass für jeden Spielgeschmack ein Charakter geboten wird: „Für jeden Spielstil gibt es den richtigen Helden, ob man sich nun voller Rage ins Getümmel stürzt oder den Teamkameraden mithilfe von perfiden Taktiken, Magie oder roher Gewalt unter die Arme greift.“

Wann die Vollversion von „Blood of Heroes“ den Weg auf die PlayStation 4 und die PlayStation 5 finden wird, ist aktuell noch unklar.

