Soul Hackers 2: Das Kampfsystem und mehr im neuen Video thematisiert

Zum Start in die neue Woche stellten die Entwickler von Atlus ein frisches kommentiertes Gameplay-Video zum Rollenspiel "Soul Hackers 2" bereit. In diesem wird auf Features wie das Kampfsystem und weitere Gameplay-Mechaniken eingegangen.

Im Sommer dieses Jahres wird das von Atlus entwickelte Rollenspiel „Soul Hackers 2“ auch hierzulande für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Zum Start in die neue Woche stellte Atlus ein neues kommentiertes Gameplay-Video bereit, in dem ausführlich auf die spielerischen Elemente von „Soul Hackers 2“ eingegangen wird. In den Mittelpunkt rückt dabei unter anderem das Kampfsystem. Das mehr als acht Minuten lange Video haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Zu beachten ist, dass das Video bisher nur mit einer japanischen Vertonung und englischen Untertiteln vorliegt. Entsprechende Sprachkenntnisse sind also vonnöten.

Das neue Rollenspiel der Persona-Macher

An „Soul Hackers 2“ sind zahlreiche Entwickler beteiligt, die seinerzeit bereits an der „Persona“-Reihe mitwirkten und ihre Erfahrungen in das kommende Projekt einfließen lassen. Euch verschlägt es in eine alternative Version des 21. Jahrhunderts, in der die Welt und die Menschheit wieder einmal vor ihrem Untergang stehen. Nun liegt es an euch und den Fähigkeiten der Helden, den Fortbestand der Menschheit zu sichern.

Wie von offizieller Seite ausgeführt wird, setzt sich die Geschichte aus verschiedenen okkulten Themen und Mythen rund um den Weltuntergang zusammen. Gleichzeitig werden auch die Beziehungen der verschiedenen Charaktere untereinander etwas näher beleuchtet.

„Soul Hackers 2“ erscheint am 26. August 2022 in Europa.

