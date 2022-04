PlayStation Now April 2022: Diese 4 Spiele sind ab Dienstag verfügbar

Am morgigen Dienstag bekommt das Angebot von PlayStation Now Zuwachs. Welche Spiele dem Streaming-Dienst hinzugefügt werden, teilte heute Adam Michel von Sony Interactive Entertainment mit.

Zum Wochenstart stellte Sony Interactive Entertainment die vier kommenden PS Now-Spiele vor. Ab dem morgigen Dienstag können sich die Abonnenten des Streaming-Dienstes die Neuzugänge herunterladen.

Die 4 Neuzugänge in der Übersicht

WRC 10 FIA World Rally Championship

Erschienen im September 2020

Metascore: 76 Punkte

User-Score: 6.1 Punkte

Aktueller Preis: 59,99 Euro (PS5) beziehungsweise 49,99 Euro (PS4)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Outer Wilds

Erschienen im Oktober 2019

Metascore: 82 Punkte

User-Score: 7,6 Punkte

Aktueller Preis: 23,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Journey to the Savage Planet

Erschienen im Januar 2020

Metascore: 74 Punkte

User-Score: 7.0 Punkte

Aktueller Preis: 11,99 Euro (Bis zum 14. April)

Produkteintrag im PlayStation Store

Geht es nach dem Metascore, sind „WRC 10“ und „Outer Wilds“ die empfehlenswertesten Titel. Auch „Journey to the Savage Planet“ verfügt mit 74 Punkten über eine solide Bewertung. An „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ hingegen werden die Spieler weniger interessiert sein. Sowohl die Kritiker als auch die Spieler zeigten sich enttäuscht vom Action-RPG.

PlayStation Now nähert sich dem Ende

Nach der Ankündigung des dreistufigen Modells von PS Plus ist klar: Schon bald wird die Marke PS Now aufgegeben. Das Angebot wird allerdings fortgeführt und in die dritte Stufe namens PlayStation Plus Premium integriert. Darin enthalten sind zusätzlich zeitlich limitierte Testversionen und alle Vorteile der beiden vorherigen Stufen. Verlangt werden dafür 119,99 Euro im Jahr. Alternativ können die Spieler für drei Monate (49,99 Euro) oder einen Monat (16,99 Euro) buchen.

Wer sein aktuelles Abonnement bei PlayStation Now nicht beendet, wird im Juni automatisch auf PS Plus Premium hochgestuft. Der Vorteil: Zusätzliche Kosten entstehen dabei keine.

