PlayStation Plus: Premium-Stufe gibt es aktuell zum halben Preis

Falls ihr an PlayStation Plus Premium interessiert seid, könnt ihr euch diese Stufe aktuell noch zum halben Preis sichern. Im PlayStation Store ist über einen Umweg noch der PS Now-Kauf möglich, was zu einer Umwandlung berechtigt.

Nach zahlreichen Spekulationen hat Sony in der vergangenen Woche die Katze aus dem Sack gelassen und das dreistufige PlayStation Plus-Modell angekündigt. PS Plus wird dabei mit PS Now verschmolzen und die Abonnenten können zwischen PS Plus Essentials, was dem bisherigen PS Plus entspricht, PS Plus Extra, das Zugang zu Hunderten von PS4- und PS5-Titeln bietet, und PS Plus Premium, das PS1-, PS2- und PSP-Spiele sowie das Streaming mit einschließt, wählen.

Der neue Service startet in ersten Regionen im Juni, sodass ihr noch ein paar Monate Zeit habt, um euch für eine der Stufen zu entscheiden, wobei ihr zwischen 60 Euro (Essentials) und 120 Euro (Premium) zahlen müsst.

PS Plus Premium zum halben Preis

Es gibt allerdings einen Trick, Premium zum Essentials-Preis zu bekommen. Denn alle Abonnenten von PlayStation Now, das mit 60 Euro zu Buche schlägt und ein Teil der Premium-Variante wird, bekommen die dritte Stufe zum gewohnten PS Now-Preis.

„PlayStation Now-Kunden migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen“, schreibt Sony dazu.

Neukunden sollen von dieser Upgrade-Möglichkeit offenbar nicht mehr profitieren. Im PlayStation Store wird nur noch die einmonatige PS Now-Mitgliedschaft angeboten. Allerdings gibt es einen Glitch, der euch die Jahresmitgliedschaft dennoch abonnieren lässt. Dazu müsst ihr lediglich eine modifizierte URL aufrufen und den normalen Bestellvorgang durchlaufen. Möglich ist das über mehrere lokale PlayStation Stores:

PlayStation Now für 12 Monate:

Wie etliche Spieler berichten, kann der Vorgang mehrfach wiederholt werden, sodass ihr euch mehrere Jahre mit PS Now bzw. dank der Umstellung mit PS Plus Premium eindecken könnt und entsprechend 50 Prozent des üblichen Preises spart. Mehrere Spieler berichteten aber auch, dass sie den Kauf nicht abschließen können, sodass es durchaus denkbar ist, dass Sony im Hintergrund damit beginnt, dieses Schlupfloch zu schließen.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Welche Vorteile euch mit PS Plus Premium (und den anderen Stufen) erwarten, erfahrt ihr in dieser Meldung. Neuveröffentlichungen der PlayStation Studios, ähnlich wie beim Xbox Game Pass, solltet ihr aber nicht erwarten.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren