Media Markt: 3 für 2-Sale mit PS5- und PS4-Spielen gestartet

Bei Media Markt wartet ein neuer Sale auf euch, der zahlreiche Spiele umfasst. Einmal mehr könnt ihr drei Games in den Warenkorb packen und den Kauf abschließen, müsst am Ende aber nur zwei dieser Spiele bezahlen. Das dritte Spiel bekommt ihr quasi geschenkt. Nachfolgend gelangt ihr zur Aktionsseite:

Media Markt: Gaming Aktion 3 für 2

Packt ihr beispielsweise die PS5-Games „Horizon Forbidden West“, „Ghostwire: Tokyo“ und „Gran Turismo 7“ in den Warenkorb, müsst ihr am Ende nur rund 146 Euro bezahlen. Bei einem Einzelkauf wären es rund 214 Euro.

Im Fall von „Alan Wake Remastered“, „Kena: Bridge of Spirits“ und „Guardians of the Galaxy“ sind es etwa 103 Euro statt 123 Euro bei einem Einzelkauf, wobei der Rabatt hier geringer ausfällt, da immer das günstigste Spiel abgezogen wird und das überarbeitete „Alan Wake“ nur 19,99 Euro kostet.

Im Media Markt-Sale sind aber nicht nur PS5-Games vertreten. Auch Spiele für die PS4, Xbox-Konsolen und PC sind im Angebot.

So funktioniert der Sale:

Wählt 3 Spiele aus der Übersicht aus

Packt sie gemeinsam in den Warenkorb

Im Warenkorb erfolgt der Preisabzug automatisch

Zu beachten ist wie erwähnt, dass immer der Preis des günstigsten Spiels abgezogen wird. Packt ihr als zwei Spiele für jeweils 70 Euro und eins für 20 Euro in den Warenkorb, fällt der prozentuale Rabatt geringer als bei drei gleichteuren Spielen aus. Am Ende habt ihr die freie Wahl.

Die Rabattaktion läuft bis zum 20. April 2022. Die Bedingungen erfahrt ihr auf der weiter oben verlinkten Angebotsseite.

