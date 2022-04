Lords of the Fallen 2: Release-Zeitraum eingegrenzt und Statement zur Unreal Engine 5

Lords of the Fallen 2:

"Lords of the Fallen 2" wird nach wie vor entwickelt. Erscheinen soll der Titel im kommenden Jahr für New-Gen-Konsolen und PC. Ebenfalls widmete sich CI Games im neusten Statement der Unreal Engine 5.

CI Games gab im Rahmen des letzten Managementberichts bekannt, dass „Lords of the Fallen 2“ im nächsten Jahr erscheinen soll. Während Details zum Spiel weiterhin rar gesät sind, ließ das Unternehmen ebenfalls durchblicken, dass die Unreal Engine 5, die kürzlich als finale Version veröffentlicht wurde, als primäre Engine für die wichtigsten IPs des Unternehmen zum Einsatz kommt.

Das größte Projekt von CI Games

„Die Fortsetzung dieser Franchise wird seit 2019 von unserem internen Studio Hexworks entwickelt. Unser Studio mit mehr als 60 internen Entwicklern hat bei der Entwicklung des Spiels eng mit anderen Drittentwicklern aus verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet“, so CI Games. „Wir planen, die globale Marketingkampagne für das Spiel im dritten Quartal 2022 zu starten. Lords of the Fallen 2 soll im Jahr 2023 als Vollpreisspiel für die neue Konsolen- und PC-Generation veröffentlicht werden.“

Schon zuvor betonte CI Games, dass „Lords of the Fallen 2“ das bisher größte Projekt des Unternehmens wird. Die Macher möchten zugleich von der weltweit wachsenden Beliebtheit des Genres profitieren. Der Titel soll im kommenden Jahr auf den Konsolen der neuen Generation und auf dem PC veröffentlicht werden. Das dürfte bedeuten, dass die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One außen vor bleiben werden.

Umfangreiche Details zum Spiel liegen noch nicht vor. Der Pressemeldung aus dem Jahr 2020 ist immerhin zu entnehmen, dass sich der Titel „von der Machtfantasie des Originals hin zu einer dunklen Fantasie wandeln“ und „viel loyaler gegenüber der herausfordernden Kampferfahrung sein“ wird, die von der Soulsborne-Community erwartet wird.

CI Games erwähnte im neuen Bericht wie anfangs angerissen auch die Unreal Engine 5. Demnach wird CI Games die Software als primäre Engine für alle wichtigen IPs verwenden, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Zusätzlich zur führenden Technologie, die auch in den neuesten „Witcher“- und „Tomb Raider“-Spielen zum Einsatz kommen wird, ermöglicht die Engine laut Hersteller eine bessere Synergie zwischen den internen Teams.

