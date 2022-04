Melty Blood – Type Lumina: Zwei kostenlose DLC-Charaktere für das Kampfspiel angekündigt

Das Kampfspiel „Melty Blood: Type Lumina“ wird in Kürze zwei neue DLC-Charaktere erhalten. Wie die Verantwortlichen von Project Lumina bekanntgegeben haben, wird man bereits am kommenden Donnerstag, den 14. April 2022 Powered Ciel und Mario Gallo Bestino kostenlos ins Spiel bringen. Darüber hinaus wird ein Update erscheinen, das Balanceanpassungen an allen Charakteren und Überarbeitungen des Kampfsystems vornimmt.

Weitere Inhalte im Gepäck

Die Spieler können sich auch über zwei neue Stages freuen. Dabei handelt es sich um „Battle at the Threshold“ und „Actions in the Lower World“. Neue Farbvarianten und Farbpaletten sind ebenfalls mit an Bord. Jeder Charakter wird fünf neue Farben und fünf Farbpaletten erhalten.

Auch Rundenankündigungen in den Stimmen von Powered Ciel und Mario Gallo Bestino werden erhältlich sein. Diese werden jedoch jeweils mit 2,99 Euro zu Buche schlagen. Dafür werden sie alle Kommentatorenpflichten übernehmen, sodass sie auch im Titelbildschirm, der Charakterauswahl, dem Tutorial und den Missionen zu hören sein werden.

Abschließend haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass sie in Nordamerika ein offenes Turnier veranstalten werden. Diesbezüglich wird man erst in Zukunft weitere Details verraten,

„Melty Blood: Type Lumina“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich. Hier sind auch die offiziellen Trailer zu den beiden neuen Charakteren:

Weitere Meldungen zu Melty Blood: Type Lumina.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren