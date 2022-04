Evil Dead The Game: Veröffentlichung des Spiels in Deutschland gefährdet?

Mit "Evil Dead: The Game" soll nächsten Monat ein neues Multiplayer-Horrorspiel für aktuelle Spielesysteme veröffentlicht werden. Ob der Titel auch in Deutschland erscheinen wird, scheint aktuell jedoch noch fraglich.

"Evil Dead: The Game" befindet sich unter anderem für PS4 & PS5 in Entwicklung.

Gegenwärtig schrauben die Teams von Saber Interactive und Boss Team Games bekanntlich fleißig an einem Multiplayer-Horrorspiel basierend auf dem Filmklassiker „Tanz der Teufel“. Nachdem erst letzte Woche neues Gameplay-Material zu „Evil Dead: The Game“ veröffentlicht wurde, macht derzeit die Meldung (via Maniac) die Runde, der Titel könne womöglich doch nicht offiziell in Deutschland veröffentlicht werden.

Könnte das Spiel auf dem Index landen?

Verschiedene deutsche Händler, etwa Amazon und Gamestop, listen derzeit noch Versionen des Spiels mit einem USK-Sticker auf dem Cover in ihrem Sortiment. Allerdings sind diese mit dem Hinweis versehen, sie seien „Derzeit nicht verfügbar“ und auch ein Veröffentlichungstermin sei, zumindest bei Gamestop, gegenwärtig unbekannt. Darüber hinaus kann das Game auch bei österreichischen Händlern aktuell nicht in einer USK-Version bestellt werden.

GamesOnly hat die unzensierte PEGI-Version beispielsweise mit dem folgenden Hinweis versehen: „Keine USK-Freigabe in Deutschland! Aufgrund des hohen Gewaltgrades erscheint Evil Dead: The Game nicht in Deutschland.“ Eine offizielle Bestätigung seitens der USK und des Herstellers steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus, weshalb noch ein leiser Funken Hoffnung auf eine hiesige Veröffentlichung des Multiplayer-Games bestehen könnte.

Allerdings scheint es so, als würde die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle die Zügel in letzter Zeit wieder anziehen. Zuletzt erhielt beispielsweise auch das Open-World-Zombiespiel „Dying Light 2: Stay Human“ in seiner ungeschnittenen Version keine USK-Freigabe und ist hierzulande lediglich digital und zensiert verfügbar. Spiele, die in Deutschland keine USK-Kennzeichnung erhalten, können anschließend indiziert werden. Die Anzahl der Spiele, die dieses Schicksal ereilte, war in den vergangenen Jahren jedoch immer sehr gering (0,3% in 2020; USK).

Doch wann erhalten Games keine USK-Kennzeichnung? Auf ihrer Website erklärt die USK, die unabhängigen Gremien arbeiten stets eng mit „den Ständigen Vertreter*innen der Obersten Landesjugendbehörden zusammen“, um eine Altersfreigabe zu empfehlen. Immer im Blick behalten werden, müssten dabei verschiedene Indizierungstatbestände, etwa die Gewaltdarstellung in einem Spiel. Titel, die keine USK-Kennzeichnung erhalten, können anschließend von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz indiziert werden.

„Evil Dead: The Game“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC in Entwicklung. Nach einer Verschiebung soll das Multiplayer-Horrorspiel nun voraussichtlich am 13. Mai 2022 im Handel erscheinen.

Was ist eure Meinung zu einer womöglich ausbleibenden Veröffentlichung von „Evil Dead: The Game“ in Deutschland?

