PS Plus Mai 2022: Spiele für PS4 und PS5 zum Download bereit

Sony hat die PlayStation Plus-Spiele für Mai 2022 freigeschaltet. Ohne Zusatzkosten herunterladen könnt ihr demnach "FIFA 22", "Curse of the Dead Gods" und "Tribes of Midgard".

Nachdem die PS Plus-Spiele für Mai 2022 in der vergangenen Woche angekündigt wurden, folgte heute die Freischaltung der neuen „Gratis-Games“. Erneut erwarten euch drei ausgesuchte Titel, die ihr allesamt auf der PS4 und PS5 spielen könnt. Allerdings wurden nur zwei von ihnen für die neue Konsole optimiert.

PS Plus für Mai 2022 in der Übersicht

In eure Bibliothek packen könnt ihr als PS Plus-Mitglied ab sofort „FIFA 22“ für PS4 und PS5, „Curse of the Dead Gods“ für PS4 und „Tribes of Midgard“ für PS5 und PS4. Nachfolgend wie gewohnt die Übersicht mit Details zu den Spielen:

FIFA 22 (PS5 / PS4)

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 78 (PS5)

(PS5) User-Score: 2,6

Regulärer Preis: 79,99 Euro (PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Veröffentlicht im Februar 2021

Metascore: 79

User-Score: 7,6

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Tribes of Midgard (PS5 / PS4)

Veröffentlicht im Juli 2021

Metascore: 71 (PS5)

(PS5) User-Score: 6,8

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Auch die PS Plus-Spiele für Mai 2022 könnt ihr dauerhaft und uneingeschränkt spielen, solange eure PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist. Diese kostet momentan etwa 60 Euro pro Jahr und kann nach wie vor abonniert werden. Doch das Abomodell wird in diesem Jahr modifiziert.

Hierzulande erfolgt die Umstellung auf das dreistufige Modell, das im März angekündigt wurde, im kommenden Juni. In einigen asiatischen Ländern erfolgt die Umstellung schon im laufenden Mai. Das dreistufige Modell setzt sich aus den folgenden Optionen zusammen:

PlayStation Plus Essential

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Während Essential in Bezug auf den Preis und die Features dem bisherigen PS Plus entspricht, bieten die zwei anderen Stufen weitere Inhalte, sind allerdings auch teurer. Einzelheiten zu den jeweiligen Features und Preisen erfahrt ihr in dieser Meldung.

PlayStation Plus im Juni 2022

In einer von PLAY3.DE im März 2022 gestarteten Umfragean, dass sie nach der Umstellung auf eine höhere Stufe upgraden möchten, wobei 28 Prozent zu Premium tendierten.

Der Mai hat zwar gerade erst begonnen, doch können wir bereits einen Blick auf den Juni werfen. Auch im kommenden Monat werden wieder PS Plus-Spiele freigeschaltet. Und sollte Sony auch beim dreistufigen Modell auf die gewohnten Termine setzen, dann lassen sich diese vorhersagen.

Denn freigeschaltet werden PS Plus-Spiele mit nur wenigen Ausnahmen am ersten Dienstag eines neuen Monats. Die Enthüllung erfolgt in der Regel am Mittwoch der Vorwoche. Für Juni beutetet das: Die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele erfolgt wahrscheinlich am 1. Juni 2022. Mit der Freischaltung ist am 7. Juni 2022 zu rechnen.

