Crysis 4: Hitman 3-Director Engström leitet die Entwicklung

Anfang des Jahres gaben die Verantwortlichen von Crytek bekannt, dass sich unter den Projekten, an denen das Studio derzeit arbeitet, unter anderem der Shooter „Crysis 4“ befindet.

Konkrete Details zum neuesten Ableger der langlebigen Shooter-Reihe nannte Crytek bisher zwar nicht, wies in einem aktuellen Statement in der vergangenen Woche aber zumindest darauf hin, dass die Entwicklung von „Crysis 4“ aller COVID-19-bedingten Einschränkungen zum Trotz rund verläuft. Ergänzend dazu wurde nun bekannt gegeben, dass ein alter Bekannter den Posten des Game-Directors bekleiden und die Entwicklung von „Crysis 4“ leiten wird.

Die Rede ist vom Branchen-Veteranen Mattias Engström, der zuletzt beim dänischen Studio IO Interactive tätig und dort als Game-Director für das Stealth-Abenteuer „Hitman 3“ verantwortlich war.

In einem offiziellen Statement führte Crytek aus: „Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Mattias Engström, bekannt für seine Arbeit als Game-Director für Hitman 3 bei IO Interactive, ab dieser Woche als Game-Director für den 4. Teil der Crysis-Reihe zur Crysis-Familie stößt.“ Über ausreichend Erfahrung in der Entwicklung von Triple-A-Blockbustern dürfte Engström definitiv verfügen.

Schließlich arbeitete er in der Vergangenheit nicht nur als Game-Director an „Hitman 3“. Darüber hinaus war er als Level-Designer in die Arbeiten an „Hitman“ (2016) sowie „Hitman 2“ (2018) involviert und wirkte während seiner Zeit bei Ubisoft am Shooter „Far Cry 3“ und dem Stealth-Action-Titel „Assassin’s Creed: Revelations“ mit.

Wann mit der offiziellen Enthüllung von „Crysis 4“ zu rechnen ist, ist weiterhin unklar. Auch konkrete Plattformen wurden bisher nicht genannt. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S versorgt werden.

