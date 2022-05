Wreckfest: „Racing Legends“-Update bringt eine neue Strecke mit sich

Das Rennspiel "Wreckfest" hat ein neues Update erhalten, mit dem unter anderem eine neue Rennstrecke ins Spiel kam. Darüber hinaus kann man sich an einem neuen Turnier versuchen.

Die zuständigen Entwickler von Bugbear Entertainment haben einmal mehr ein neues Turnier in dem Rennspiel „Wreckfest“ an den Start gebracht. Von Mai bis Juni 2022 können sich die Spieler an der Turnierreihe „Racing Legends“ versuchen und sich einige Boni verdienen.

Einige Boni und eine Strecke

Wer es an die Spitze der Ranglisten schafft, kann sich unter anderem die „Beach Boy“-Lackierung für den Roadslayer GT sichern. Auch der Tristar bekommt mit der „Lemonator“-Lackierung einen neuen Anstrich. Dafür muss man sich in den „Checkpoint Chase“-Rennen durchsetzen, indem man sich durch gute Platzierungen und saubere Runden Punkte ergattert.

Darüber hinaus wurde die neue Rennstrecke „Torsdalen“ kostenlos hinzugefügt, sodass man sie mit der normalen Streckenführung sowie rückwärts fahren kann. Somit sollte man einmal mehr einen Blick in „Wreckfest“ riskieren, um den einen oder anderen Gegner zu demolieren und letztendlich zu gewinnen.

„Wreckfest“ erschien ursprünglich im Juni 2018 im weltweiten Handel und ist mittlerweile für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erhältlich. In nicht allzu ferner Zukunft soll auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch folgen. Das neue Update kann man bereits in einem neuen Teaser-Trailer betrachten:

