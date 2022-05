Titanfall 3: Foto lässt Hoffnungen auf Fortsetzung erneut steigen

Gerüchte um die Entwicklung von „Titanfall 3“ keimten in den vergangenen Monaten und Jahren häufiger auf. Zu einer Bestätigung ließ sich Respawn Entertainment bisher nicht bewegen. Und unbestätigten Berichten zufolge werkeln die zuständigen Entwickler an einem anderen First-Person-Shooter, der sich in einem frühen Stadion der Entwicklung befinden soll.

Werden die Fans also in absehbarer Zeit keinen neuen Teil der „Titanfall“-Reihe zu Gesicht bekommen? Während die Ankündigung nach wie vor aussteht, sorgt ein aktuelles Foto für Wirbel. Offenbar wurde es bei GameStop Deutschland aufgenommen. Zu sehen sind auf dem Bild mehrere Spiele, die augenscheinlich vorbestellt werden können. Dazu gehören „FIFA 23“, „Dragon Age 4“, vermutlich „The Elder Scrolls 6“ und auch das im Gegensatz zu den anderen Spielen unbestätigte „Titanfall 3“.

Den Berichten zufolge konnte „Titanfall 3“ in der Filiale tatsächlich vorbestellt werden. Allerdings ist sich der Kunde selbst nicht sicher, was es mit der mysteriösen Aktion auf sich hat.

Der Vorbesteller, der für die Veröffentlichung des Fotos sorgte, wird wie folgt zitiert: „Der Angestellte sagte mir, dass es wahrscheinlich im Herbst erscheinen wird, aber auf der Verpackung stand kein Veröffentlichungsdatum angekündigt, also weiß ich es nicht. Ich bin mir immer noch nicht 100%ig sicher, ob ich nicht nur um meine 10 Euro Anzahlung betrogen wurde, aber wenn andere es auch gesehen haben, muss da etwas dran sein…“

GameStop-Hinweise gibt es schon länger

Ist es ein wirklicher Hinweis auf „Titanfall 3“? Bei genauerer Prüfung wird deutlich, dass „Titanfall 3“ bei GameStop offenbar nicht zum ersten Mal auftaucht. Schon vor mehr als zwei Wochen wurde auf Reddit ein entsprechendes Bild gepostet. Damals schrieb ein User: „Vor 5 Monaten hat das jemand aus Deutschland gepostet, allerdings ohne Bilder. Ich glaube, dass man bei GameStop jedes Spiel vorbestellen kann, auch wenn es nicht bestätigt ist.“

Beim genannten Hinweis dürfte es sich um diesen Thread handeln, in dem sogar ein möglicher Release-Zeitraum genannt wird. Nachdem der Mitarbeiter beim örtlichen Gamestop in Nürnberg zunächst gesagt haben soll, dass der Titel schon angekündigt sein müsste, da GameStop ihn sonst nicht listen würde, schaute er angeblich in das System und sah den Hinweis auf eine Veröffentlichung irgendwann im vierten Quartal 2022.

Related Posts

„Ist das also nur ein Gamestop-Aktion, um euch dazu zu bringen, Spiele vorzubestellen, oder glaubt ihr, dass dies eine tatsächliche Bestätigung für Titanfall 3 ist?“, so die Frage des Users. Doch auch in der Schweiz wurde die „Titanfall 3“-Box offenbar entdeckt.

Das sagt Electronic Arts

Ob „Titanfall 3“ früher oder später auf den Markt gebracht wird, ist weiterhin offen. Allerdings meldete sich der Publisher Electronic Arts im vergangenen Jahr zu Wort und verwies darauf, dass es eine Entscheidung sei, die von Respawn Entertainment getroffen werden müsse, da das Studio intern bei EA kreative Freiheiten genießt.

„Apex Legends ist in der Welt von Titanfall angesiedelt und das Respawn-Team ist ungeheuer stolz auf dieses Erbe und die Marke. Dieses Team wird darüber entscheiden, was die Zukunft für Apex Legends und Titanfall bereithält“, so EAs Chief-Studios-Officer Laura Miele. Auch die Entwickler möchten die Marke

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

„Titanfall 2“ kam 2016 für Konsolen und PC auf den Markt und erfreute sich größer Beliebtheit. Der Metascore der PS4-Version liegt bei 89. Der User-Score pendelte sich basierend auf mehr als 2.000 abgegeben Stimmen bei einer 8,5 ein.

Weitere Meldungen zu Titanfall 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren