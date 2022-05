Cyberpunk 2077: Großteil des Teams arbeitet an der Erweiterung – Erste Details zu den Inhalten aufgetaucht

CD Projekt REDs Open-World Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ erschien ursprünglich im Dezember 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Aufgrund der massiven technischen Probleme mussten sich die Entwickler größtenteils auf die Fehlerbehebungen sowie die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen konzentrieren, um den Spielern zumindest eine spielbare Fassung zu bieten.

Fokus liegt auf der Erweiterung

Dabei kam die Entwicklung an den geplanten Story-Erweiterungen fast komplett zum Stehen. Wie das Unternehmen in der aktuellen Finanzkonferenz bestätigte, hatte ein Großteil des Entwicklerteams Anfang 2021 an den Bugfixes gearbeitet, ehe der Fokus auf die Current-Gen-Versionen gelegt wurde. Als sich auch deren Entwicklung zum Jahresende der Fertigstellung näherte, wurden immer mehr Mitarbeiter zu den Arbeiten an der Erweiterung abgezogen.

Inzwischen arbeitet die Hälfte des gesamten Studios an den neuen Inhalten, während der Rest auf andere Projekte wie „Gwent“, die Current-Gen-Fassung von „The Witcher 3: Wild Hunt“ oder auch den neuen „The Witcher“-Teil verteilt ist. Eine komplette Grafik zu der Verteilung könnt ihr hier finden.

Interessanterweise sind parallel zu CD Projekts Finanzkonferenz auch erste Details zu der Erweiterung geleakt. Dataminer haben nämlich zahlreiche Daten aus der Erweiterung im „Cyberpunk 2077“-Code gefunden, die aus Versehen ins Spiel integriert wurden. Darunter wurden auch zahlreiche Dialogzeilen entdeckt, die potentiell einen Ausblick auf die Handlung gewähren.

Dementsprechend sollte man die folgenden Informationen mit Vorsicht genießen, da einige Spoiler auftauchen könnten.

Das erwartet euch in der Erweiterung

Die erste Erweiterung soll laut den Leaks sieben Hauptmissionen sowie zahlreiche Nebenmissionen wie Fixer-Quests, Weltgeschichten und Zufallsbegegnungen mit sich bringen. Des Weiteren werden einige bisher nicht betretbare Gebiete wie die Kampfzone in Pacifica und der Sports Dome verfügbar sein.

Im Mittelpunkt der Handlung scheint wiederum ein Charakter namens „Songbird“ zu stehen. Ein bereits verbreitetes Bild des Charakters ist hier zu sehen.

Des Weiteren werden auch andere noch mysteriöse Charaktere wie Mr. Blue Eyes, Mr. Hands und Rosalind Myers auftauchen, während Johnny Silverhand kaum zu sehen und zu hören sein wird. Bisher wurde er nämlich größtenteils verstummt. Dies kann entweder daran liegen, dass Keanu Reeves nicht mehr zur Verfügung stand oder letztendlich noch nicht die Chance für weitere Aufnahmen hatte. Da die Ereignisse der Erweiterung während der Haupthandlung spielen sollen, könnte es auch Änderungen am Epilog sowie ein neues Ende geben.

Allerdings handelt es sich allesamt um unbestätigte Details, weshalb sich bis zur Veröffentlichung im nächsten Jahr noch einiges ändern kann. Sobald CD Projekt RED offizielle Details zur Erweiterung enthüllt, lassen wir euch davon wissen.

Quellen: Eurogamer, VGC (via WCCFtech)

