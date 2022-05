Resistance Retribution: PSP-Shooter kehrt offenbar auf PS4 und PS5 zurück

Alterseinstufungen sind oft ein dankbarer Hinweis auf die baldige Veröffentlichung eines noch unangekündigten Spiels. Zwar ist "Resistance: Retribution" nicht neu. Doch das Game Rating and Administration Committee of Korea signalisiert, dass es zu einer erneuten Veröffentlichung auf PS4 und PS5 kommen könnte.

Die „Resistance“-Reihe nahm 2006 mit „Resistance: Fall of Man“ ihren Anfang. Der Shooter erschien mit einem Metascore von 86 für die damals in ersten Regionen frisch gestartete PS3. 2008 und 2011 folgten zwei nummerierte Nachfolger mit ähnlichen Wertungen.

Auch auf den Handhelds war Sony mit „Resistance“ aktiv. 2009 erschien für die PlayStation Portable der mobile Shooter „Resistance: Retribution“. Drei Jahre später rückte für die PlayStation Vita „Resistance: Burning Skies“ nach.

Während viele Fans der Reihe auf ein komplett neues Spiel hoffen, scheint einer der Klassiker noch einmal wiederbelebt zu werden. Beim Game Rating and Administration Committee of Korea wurde „Resistance: Retribution“, das PSP-Spiel, einer erneuten Alterseinstufung unterzogen – diesmal für PS4 und PS5.

PSP-Shooter für PS Plus Premium?

Die Einstufung deutet darauf hin, dass der 13 Jahre alte Shooter ein Teil der Classic-Sammlung des neuen PlayStation Plus-Programmes werden könnte. Die Premium-Stufe des PS Plus-Dienstes bietet Abonnenten einen Katalog älterer Spiele, die sie ohne Zusatzkosten spielen können.

Sony startete die neue Version des Abonnementdienstes Anfang der Woche in ausgewählten asiatischen Märkten. Derzeit sind die neuen PS Plus-Stufen in Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand verfügbar. In Japan wird der Service nächste Woche eingeführt, gefolgt von Amerika am 13. Juni und Europa am 22. Juni 2022.

„Resistance: Retribution“ konnte mit einem Metascore von 81 nicht nur die Fachpresse überzeugen. Entwickelt wurde der Shooter vom Bend Studio, dessen Entwickler damals mehrere PlayStation-Franchises auf tragbare Plattformen brachten. Und auch das vor einigen Jahren veröffentlichte PS4-Freakers-Abenteuer „Days Gone“ hat das Unternehmen zu verantworten.

Im Handheld-Ableger steuert der Spieler den britischen Marinesoldaten James Grayson, der auf der Mission ist, so viele Chimera-Zentren wie möglich zu zerstören, nachdem er seinen eigenen Bruder töten musste, um zu verhindern, dass dieser in ein Monster verwandelt wird.

Zu den beliebten Features von „Retribution“ gehörten die Online-Multiplayer-Modi. 2015 wurden die Multiplayer-Server von Sony abgeschaltet. Es ist nicht klar, ob der Multiplayer-Modus wieder aktiviert wird, sobald das Spiel mutmaßlich ein Teil von PlayStation Plus Premium wird. Das Originalspiel kann weiterhin gekauft werden.

