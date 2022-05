ARK 2: Verspäteter Release auf der PlayStation 5 offenbar bestätigt

Zu den Titeln, die im Rahmen der The Game Awards 2020 angekündigt wurden, gehörte unter anderem das Survival-Abenteuer „ARK 2“, das genau wie sein erfolgreicher Vorgänger bei den Wildcard Studios entsteht.

Da in der offiziellen Ankündigung lediglich von einem Release auf dem PC und der Xbox Series X/S die Rede war, wurde bereits spekuliert, dass wir es hier mit einem zeitexklusiven Projekt zu tun haben, das einfach zu einem späteren Zeitpunkt den Weg auf die PlayStation 5 findet. Spekulationen, die Doug Kennedy, der CEO von Wildcard, auf Nachfrage nun wohl bestätigt hat.

In einer kurzen Stellungnahme soll Kennedy sowohl von einer PlayStation 5-Version als auch einer geplanten Umsetzung für die Switch gesprochen haben.

Neue Details und erste Spielszenen im Juni?

„Ich sage das: Es ist immer unser Plan, ARK & ARK 2 auf so vielen Plattformen wie möglich für so viele Menschen wie möglich verfügbar zu machen. Also können Sie irgendwann Switch und PlayStation in dieser Mischung erwarten“, wird das Oberhaupt der Wildcard Studios zitiert. Weitere Details zu „ARK 2“ könnten im Zuge des großen „Xbox & Bethesda Softworks Games-Showcase“ am 12. Juni 2022 folgen.

Bisher wissen wir eigentlich nur, dass der Schauspieler Vin Diesel in „ARK 2“ die Hauptrolle übernehmen wird. Gleichzeitig bekleidet der Darsteller bei den Arbeiten am Survival-Abenteuer den Posten des „President of Creative Convergence“ und wird somit als ausführender Produzent in die Entwicklung involviert.

Das Sequel soll auf den spielerischen Stärken von „ARK: Survival Evolved“ aufbauen und euch erneut mit einer spannenden Survival-Erfahrung in einer offenen Welt konfrontieren.

Quelle: DualShockers

