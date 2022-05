eFootball: Crossplay folgt noch 2022 – Die Master League nicht

Mit „eFootball“ lieferten die Entwickler von Konami zum Leidwesen der „PES“-Community einen der schlechtesten Titel des vergangenen Jahres ab, der sowohl technisch als auch spielerisch mit zahlreichen Macken zu kämpfen hatte.

Mit entsprechenden Updates wurden die Probleme allerdings nach und nach aus der Welt geschafft. Über den offiziellen Twitter-Kanal lieferte Konami den Spielern beziehungsweise Spielerinnen ein Update zu den geplanten Inhalten der kommenden Monate. Die wichtigste Meldung vorweg: Die in den verschiedenen „PES“-Ablegern sehr beliebte „Master League“ wird es leider nicht mehr in diesem Jahr in „eFootball“ schaffen und lässt stattdessen bis 2023 auf sich warten.

„Die Master League wird im Laufe des Jahres 2023 als zusätzlicher kostenpflichtiger Inhalt verfügbar sein“, so der Publisher kurz und knapp.

Zu den weiteren Funktionen, die von der Community zuletzt immer wieder eingefordert wurden, gehörte die Unterstützung des Crossplay-Features, die Duelle zwischen Konsolen-Kickern und PC-Nutzern ermöglicht. Laut Konami ist die Veröffentlichung des Crossplay-Features derzeit für den Winter 2022 vorgesehen. Selbiges gilt für nicht näher konkretisierte Anpassungsmöglichkeiten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Bereits im Sommer dieses Jahres hält eine Überarbeitung der Lobbys Einzug in „eFootball“, zu der Konami ausführte: „Lobby Match, in dem Benutzer online Räume erstellen und Matches zwischen Teams spielen können, die in Dream Team erstellt wurden, soll verfügbar sein.“ Den Schlusspunkt setzen Ende 2022 verschiedene neue Teams, die kostenpflichtig erworben werden und in den verschiedenen Modi eingesetzt werden können.

Abschließend wandten sich die verantwortlichen Entwickler noch einmal direkt an die „eFootball“-Community und wiesen darauf hin, dass man sich das Feedback der Spieler beziehungsweise Spielerinnen weiterhin zu Herzen nehmen und dieses bei den Arbeiten an kommenden Updates und Inhalten berücksichtigen wird.

Paid Content

– The number of teams that can be used in leagues and club teams will be expanded and distributed as additional paid content by the end of 2022

– Master League will be available as additional paid content during 2023

— eFootball (@play_eFootball) May 31, 2022