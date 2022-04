eFootball 2022: Konami nimmt Kritik vor großem Update „sehr ernst“

Das kommende Update 1.0.0 zu "eFootball 2022" soll viele Kritikpunkte an dem "PES"-Nachfolger beheben. Konami äußerte sich nun zur "Unvollständigkeit des Spiels".

Das Franchise „Pro Evolution Soccer“ hatte immer seine Fans, stand jedoch meist im Schatten der „FIFA“-Reihe von Electronic Arts. Konami entschied sich schließlich dafür, die Marke „PES“ ruhen zu lassen und durch den Free-to-Play-Titel „eFootball“ zu ersetzen.

Das neue Konzept kam bei den Spielern jedoch nicht so gut an, vor allen Dingen wegen den technischen Unzulänglichkeiten bei der Veröffentlichung. Zum Release bekam die Fußball-Simulation auf Steam die Bewertung „äußerst negativ“ verpasst. Auf Metacritic wurde „eFootball“ zum am schlechtesten bewerteten Spiel des Jahres 2021 gekürt.

Update 1.0.0 soll Verbesserungen und Fehlerbehebungen bringen

Mit der kommenden Version 1.0.0 wird „eFootball“ in einer ersten Vollversion veröffentlicht. Mit der Aktualisierung will sich Konami vielen Kritikpunkten widmen und neue Funktionen, Verbesserungen bei der Balance sowie Fehlerbehebungen ins Spiel bringen. Der Entwickler und Publisher Konami glaubt, dass die Kritik an dem Fußballspiel durch mehrere Faktoren verursacht wurde.

„Es ist schwer, einen entscheidenden Aspekt zu nennen“, so ein Sprecher des Unternehmens in einem Statement gegenüber VGC. „Die Unvollständigkeit des Spiels ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Darunter fallen der Übergang zu einer neuen Fußballspiel-Engine, die Unterstützung der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X|S, die Änderung des Spielstils zu Free-to-Play und vieles mehr. Außerdem haben wir versucht, „eFootball 2022“ so schnell wie möglich für die Spieler bereitzustellen. Infolgedessen gab es harsches Feedback über die Qualität des Spiels. Seit der Veröffentlichung von „eFootball“ im September haben wir Verbesserungen und Korrekturen jedoch priorisiert, basierend auf dem Feedback und den Meinungen, die wir erhalten haben.“

Der Sprecher fügte hinzu, dass man die Meinung der Spieler sehr ernst nehme. Die Entwickler würden weiter an der Verbesserung des Spiels arbeiten. Deshalb sei man auch zukünftig über das „geschätzte Feedback der Spieler“ dankbar.

