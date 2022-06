Bungie: Jobangebot erwähnt unangekündigtes Projekt „Goliath“

Das Studio Bungie sucht wieder neue Mitarbeiter. In einer Stellenausschreibung wird derzeit ein Principal Producer für ein bisher unangekündigtes Spiel gesucht, der „das Verständnis für die Ziele und die Vision von Goliath in den Teams fördern“ soll.

Um was es sich bei „Goliath“ handeln soll, wurde nicht weiter beschrieben, der Name aber kurze Zeit später auch wieder gelöscht. Vor der Überarbeitung enthielt das Jobangebot zusätzlich noch einen Hinweis auf „zukünftige Destiny-Veröffentlichungen“.

„Goliath“ als Codename für Destiny-2-Erweiterung?

„Arbeiten Sie mit dem Goliath-Leadership-Team und anderen Producern zusammen, um die Roadmap zukünftiger Destiny-Veröffentlichungen zu definieren und umzusetzen“, hieß es weiter in der Stellenbeschreibung. Kurz nachdem die Stellenanzeige online ging, aktualisierte Bungie den Titel jedoch von „Unannounced Game, Principal Productor“ zu „Principal Producer – Unannounced Project“. Der Begriff „Goliath“ sowie jegliche Hinweise auf „Destiny“ wurden entfernt.

Die Community munkelt nun, dass es sich bei „Goliath“ um eine der kommenden Erweiterungen zu „Destiny 2“ handelt. Man weiß bereits, dass der Codename für die Erweiterung „Jenseits des Lichts“ aus dem Jahr 2020 „Stardust“ war. „Die Hexenkönigin“ wurde als „Nova“ betitelt. Im letzten Jahr tauchte bereits der Name „Nebula“ auf, von dem man ausgeht, dass es sich dabei um die nächste Erweiterung „Lightfall“ handelt. Mit „Goliath“ könnte dementsprechend „The Final Shape“ gemeint sein.

Im Juni 2020 stellte Bungie bereits die Pläne für kommende Erweiterungen zu „Destiny 2“ vor. Nach der aktuellen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ erscheinen noch zwei weitere Addons: „Lightfall“ und „The Final Shape“. Damit soll „Destiny 2“ aber nicht enden. Die letztgenannte Erweiterung wird nur das Ende der „Light and Dark Saga“ einläuten, die von „Destiny“ im Jahr 2014 bis zu „The Final Shape“ in 2024 andauert.

Vielleicht ist mit „Goliath“ aber auch keine Erweiterung von „Destiny 2“ gemeint. Im März erst wurde bekannt, dass Bungie derzeit an mindestens vier neuen Projekten arbeitet. Darüber hinaus wird derzeit auch der Kauf durch Sony eingeleitet. Bungie und Sony sollen nach Abschluss der Übernahme eine neue interne Abteilung mit dem Namen „SIE Live Service Center of Excellence“ einrichten. Diese soll für alle Live-Service-Titel der PlayStation-Studios genutzt werden und von Bungies Expertise in dem Genre profitieren.

