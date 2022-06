Sonic Origins: Livestream-Aufzeichnung zeigt haufenweise neues Gameplay

Heute fand ein Livestream statt, in dem "Sonic Origins" gespielt wurde. Die Aufzeichnung und ein paar Infos findet ihr in diesem Artikel.

„Sonic Origins“ ist eine Sammlung aus klassischen Ablegern der Jump ’n Run-Reihe. Ausführliche Einblicke in die Kollektion erhaltet ihr jetzt durch eine Livestream-Aufzeichnung, die wir nachfolgend eingebunden haben:

Enthalten sind „Sonic The Hedgehog“, „Sonic The Hedgehog 2“, „Sonic 3 & Knuckles“ und „Sonic CD“. Sega hat alle vier Titel komplett überarbeitet. Zusätzlich wurden neue Areale, neue Animationen und ein Jubiläumsmodus eingebaut. Letzteres bietet euch eine angepasste Vollbildauflösung und unbegrenzte Anzahl an Leben.

Wer es lieber traditionell angehen möchte, entscheidet sich besser für den Klassik-Modus. Hier findet das Geschehen in der Originalauflösung und mit begrenzten Leben statt. Habt ihr keine Leben mehr, müsst ihr das Level von vorn starten.

In jedem der genannten „Sonic“-Ableger müssen Missionen abgeschlossen werden, um an Münzen zu gelangen. Damit schaltet ihr neuen Content, Herausforderungen und Abschnitte im Museum frei.

Zwei Editionen verfügbar

Ihr habt Interesse? Im PlayStation Store wird ein Betrag von 39,99 Euro für die Standardversion verlangt. Möchtet ihr lieber die digitale Deluxe Edition haben, müsst ihr fünf Euro mehr zahlen. Darin enthalten sind ein paar anspruchsvolle Missionen, ein Letterbox-Modus, exklusive Songs aus den Mega-Drive-Ablegern und noch mehr.

„Sonic Origins“ kommt am 23. Juni für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in den Handel.

