Call of Duty Modern Warfare 2: Premiere mit Reveal-Trailer ab 19 Uhr

Dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in diesem Jahr veröffentlicht wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Selbst der finale Release-Termin steht fest. Doch allzu viele Details wurden zum neuen Teil der Shooter-Reihe bisher nicht geteilt. Das soll sich heute Abend ändern, denn ab 19 Uhr findet die Premiere von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ statt. Den Reveal-Trailer könnt ihr euch ab diesem Zeitpunkt unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Zwei Enthüllungen in dieser Woche

In dieser Woche können Fans sogar an zwei Enthüllungen zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ teilnehmen. Am heutigen Mittwoch wird Activision die so genannte „weltweite Enthüllung“ in die Wege leiten. Wahrscheinlich wird ein längerer Trailer gezeigt – mit Eindrücken aus dem Spiel und einem Hinweis auf die Story der Kampagne, ähnlich wie bei der Enthüllung des letzten „Modern Warfare“-Spiels. Erste geleakte Szenen drangen schon im Laufe des Tages durch.

Ebenfalls gab Activision bekannt, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am Donnerstag auf dem Summer Game Fest auftauchen wird. Die Show startet hierzulande um 20 Uhr. Im Zuge des Summer Game Fest soll die Gameplay-Weltpremiere stattfinden. Erwartet werden kann demnach ein repräsentativer Blick auf die Kampagne von „Modern Warfare 2“.

Im diesjährigen Shooter schlüpfen die Spieler in die Stiefel der Task Force 141, einer Eliteeinheit, die einige bekannte Gesichter sowie einige neue Operatoren enthält. Zu den Charakteren gehören Captain John Price, Sergeant Kyle „Gaz“ Garrick, Sergeant „Soap“ MacTavish, der Einzelkämpfer Simon „Ghost“ Riley und der mexikanische Special-Forces-Agent Colonel Alejandro Vargas. Wahrscheinlich werden im Laufe der Kampagne einige weitere Charaktere auftauchen.

Auf den Markt kommen wird „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 28. Oktober 2022. Zu den anvisierten Plattformen gehören neben den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S auch noch einmal die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One. Nachfolgend ist der Stream eingebettet, der ab 19 Uhr den vollständigen Reveal-Trailer von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zeigen sollte:

