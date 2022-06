Cyberpunk 2077: Arbeitet CD Projekt an einem Transmog-System?

Könnte das Transmog-Feature zu den nächsten Funktionen gehören, die den Weg in CD Projekts Rollenspiel "Cyberpunk 2077" finden? Auf Nachfrage eines Nutzers sorgte das Studio zumindest für Gesprächsstoff.

"Cyberpunk 2077": CD Projekt arbeitet an zwei großen Erweiterungen.

In der Vergangenheit wurden die Rollenspiele aus dem Hause CD Projekt über einen langen Zeitraum mit Updates, Verbesserungen und neuen Features unterstützt.

Das im Dezember 2020 veröffentlichte „Cyberpunk 2077“ bildet da natürlich keine Ausnahme. Via Twitter wandte sich ein Nutzer an die Entwickler von CD Projekt und fragte offen nach einem möglichen Transmog-System. Wie der Nutzer ausführte, würde ein Transmog-System verhindern, dass er „seinen Stil nicht für Statistiken opfern müsste, um am Ende lächerlich auszusehen.“ Das Transmog-Feature erlaubt es Spielern und Spielerinnen, das optische Erscheinungsbild ihres Charakters individuell anzupassen, ohne Ausrüstungsgegenstände mit hohen Statistiken ablegen zu müssen.

Die Antwort der Entwickler von CD Projekt ließ nicht lange auf sich warten. Sowohl der offizielle Twitter-Kanal von „Cyberpunk 2077“ als auch der für das Rollenspiel verantwortliche Quest-Director Paweł Sasko reagierten mit einem Augen-Emoji auf die Frage des Nutzers.

Der Großteil der Belegschaft arbeitet an den Erweiterungen

Dies dürfte darauf hindeuten, dass die Verantwortlichen des polnischen Studios ein Feature dieser Art bereits ins Auge gefasst haben. Ob und wann ein Transmog-Feature den Weg in „Cyberpunk 2077“ finden könnte, ließ CD Projekt bisher allerdings offen. Wie das Studio kürzlich bestätigte, liegt der interne Fokus auf den umfangreichen Erweiterungen von „Cyberpunk 2077“, an denen der größte Teil der internen Belegschaft derzeit arbeitet.

Einen handfesten Termin bekam das erste Premium-Add-on von „Cyberpunk 2077“ bisher zwar nicht spendiert, allerdings räumte CD Projekt bereits im April ein, dass wir in diesem Jahr nicht mehr mit den Erweiterungen rechnen sollten. Stattdessen wird es frühestens 2023 so weit sein.

„Cyberpunk 2077“ wurde im Dezember 2020 zunächst für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Stadia veröffentlicht. Im Februar dieses Jahres folgten zudem native Umsetzungen für die aktuellen Konsolen in Form der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S, die die Verkaufszahlen des Rollenspiels noch einmal beflügelten.

