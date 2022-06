The Tomorrow Children: Kehrt als Phoenix Edition zurück – Trailer & erste Details

Wie die Entwickler von Q Games bekannt gaben, wird "The Tomorrow Children" in Form der "Phoenix Edition" ein Comeback feiern. Die überarbeitete Version wird 2022 erscheinen und laut offiziellen Angaben komplett auf Mikrotransaktionen verzichten.

Ende des vergangenen Jahres gaben die Entwickler von Q Games bekannt, dass sich das Studio die Rechte an „The Tomorrow Children“ zurückholen konnte und derzeit an einem Comeback des ungewöhnlichen Titels arbeitet.

In einer aktuellen Mitteilung bestätigte Q Games, dass die Neuveröffentlichung in Form der „The Tomorrow Children: Phoenix Edition“ erfolgen wird, die 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheint. Auf der PlayStation 5 werden diverse technische Verbesserungen geboten, auf die die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt eingehen möchten. Weiter heißt es in der offiziellen Ankündigung, dass sich die Macher von Q Games das damalige Feedback der Community zu Herzen nahmen und auf Basis dessen nachbesserten.

Die Mikrotransaktionen wurden entfernt

Beispielsweise wurden die Mikrotransaktionen des Originals komplett entfernt. Dadurch wird „The Tomorrow Children“ in der „Phoenix Edition“ allerdings nicht mehr in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht. Ebenfalls entfernt wurde die Anbindung an einen zentralen Server, wodurch „The Tomorrow Children“ in der Neuauflage auf unbestimmte Zeit spielbar sein wird. Abseits kleinerer Verbesserungen im Detail soll die ursprüngliche Spielerfahrung erhalten bleiben.

Nach wie vor steht ihr vor der Aufgabe, über 40 rätselhafte Inseln zu erkunden, Schätze zu heben, Ressourcen abzubauen und online mit anderen Spielern zu interagieren. Im Rahmen der „Phoenix Edition“ bekommt „The Tomorrow Children“ zudem diverse neue Features und Inhalte spendiert. Zu diesen gehören mehrere neue Inseln, ein überarbeitetes Tutorial, bisher unbekannte Gegenstände und frische Spiel-Modi.

Anbei der offizielle Trailer zur „The Tomorrow Children: Phoenix Edition“, der euch erste Szenen aus der Neuauflage zeigt.

