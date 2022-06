CoD Modern Warfare 2: Amazon liefert Hinweis zum Beta-Start

Der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird vor dem Launch einem Betatest unterzogen, der gleichzeitig als Vorbestellerbonus dient. Spieler, die sich frühzeitig für den Kauf des Shooters entscheiden, erhalten einen früheren Zugriff auf die Testversion und können dem Entwickler Infinity Ward dabei behilflich sein, den Multiplayer-Part von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu verbessern.

Amazon verweist auf den 15. August 2022

Bisher wurde der genaue Zeitrahmen der Beta nicht offiziell angekündigt. Allerdings könnte Amazon einen entscheidenden Hinweis geliefert haben. So hieß es dort im Produktkatalog: „Bestellt Call of Duty: Modern Warfare 2 für jede Plattform bis zum 15. August 2022 vor, um einen frühen Zugang zur Call of Duty: Modern Warfare 2 Beta zu erhalten.“

Teilnahmeberechtigt seien nur Artikel, die von von Amazon verkauft und versandt werden. Die Codes sollen am 15. August 2022 verschickt werden. Das heißt, irgendwann in den Tagen danach könnte es losgehen.

Doch auch Vorbesteller können nicht alle gleichzeitig starten. Die Beta von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird aufgrund einer Vereinbarung zwischen Sony und Activision Blizzard zuerst auf der PS4 und PS5 veranstaltet. Bei früheren Franchise-Teilen bedeutete dies, dass PS4- und PS5-Spieler Zugang zu einem exklusiven Wochenende hatten, während PC- und Xbox-Spieler auf das folgende Wochenende warten mussten, um das Spiel auszuprobieren.

Vorbestellt werden kann „Call of Duty: Modern Warfare 2“ unter anderem bei Amazon. Für die PS5-Version zahlen frühe Käufer 79,99 Euro. Der gleiche Betrag wird beim Versandriesen für das Cross-Gen-Bundle fällig.

Im neuen Shooter müssen Spieler offenbar keine Situation erleben, wie sie im ersten „Call of Duty: Modern Warfare 2“ auftauchte. Damals konnte ein Massaker an Zivilisten verübt werden, was schon vor dem Launch für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Beim Reboot-Sequel der „Modern Warfare“-Serie möchten die Macher offenbar auf vergleichbare Situationen verzichten.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. „Call of Duty Warzone 2.0“ soll ebenfalls in diesem Jahr erscheinen. Ein Termin wurde für den Free-to-Play-Shooter zunächst nicht genannt.

