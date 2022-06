Crisis Core Final Fantasy VII: Kündigt Square Enix heute ein Remake des PSP-Rollenspiels an?

Wie in der vergangenen Woche bestätigt wurde, findet heute Nacht um Mitternacht unsere Zeit ein kurzer Stream statt, mit dem die Verantwortlichen von Square Enix den mittlerweile 25. Geburtstag des legendären Rollenspiel-Klassikers „Final Fantasy VII“ feiern.

Auch wenn im Rahmen der offiziellen Ankündigung darauf hingewiesen wurde, dass es der besagte Stream auf eine Laufzeit von lediglich zehn Minuten bringen wird, dürfen wir uns laut Square Enix auf die eine oder andere Überraschung freuen. Nachdem in den letzten Tagen vor allem über eine mögliche Enthüllung des zweiten Teils des „Final Fantasy VII“-Remakes spekuliert wurde, bringt ein alter Bekannter kurz vor dem Start des Streams einen weiteren Namen ins Gespräch.

Die Rede ist vom Leaker „The Snitch“, der in der Vergangenheit des Öfteren mit korrekten Vorhersagen und Leaks auf sich aufmerksam machte.

Kehrt Crisis Core: Final Fantasy VII zurück?

Wie „The Snitch“ berichtet, befindet sich unter den Projekten, die im Zuge des heutigen Livestreams angekündigt werden, ein Remake oder zumindest ein Remaster von „Crisis Core: Final Fantasy VII“. Entsprechen die Angaben des Leakers den Tatsachen, dann wird die Neuauflage des PlayStation Portable-Titels für den PC, die PlayStation-Systeme, die Xbox-Konsolen und Nintendos Switch erscheinen. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings nichts.

„Crisis Core: Final Fantasy VII“ erschien bei uns im Juni 2008 für Sonys Handheld und rückte mit Zack Fair ein Mitglied der SOLDAT genannten Shinra-Spezialeinheit in den Mittelpunkt, der auch in der Geschichte des originalen „Final Fantasy VII“ auftauchte. Auch ein Wiedersehen mit bekannten Helden wie Aerith Gainsborough wartete auf die Spieler und Spielerinnen. Spielerisch verstand sich der PSP-Titel als ein Rollenspiel, in dem im Kampf auf eine Kombination aus Schwertattacken, Angriffszaubern und Heilmagie zurückgegriffen wurde.

Ob „The Snitch“ mit seiner Vorhersage richtig liegt, erfahren wir heute Nacht.

