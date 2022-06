Final Fantasy VII: Crisis Core und mehr? Verfolgt das Jubiläums-Event bei uns im Livestream

Arbeitet Square Enix an einer Neuauflage von "Crisis Core: Final Fantasy VII"?

In der vergangenen Woche kündigten die Verantwortlichen von Square Enix ein kleines Jubiläums-Event zum 25. Geburtstag des legendären Rollenspiel-Klassikers „Final Fantasy VII“ an.

Auch wenn es das Event auf die überschaubare Länge von gerade einmal zehn Minuten bringen wird, dürfen wir uns laut dem japanischen Publisher auf gleich mehrere Ankündigungen beziehungsweise Überraschungen freuen. Wer live dabei sein möchte, sollte heute Nacht um Mitternacht unserer Zeit einschalten.

Den entsprechenden Livestream, den ihr euch im gleichen Player natürlich auch in Form einer Aufzeichnung anschauen könnt, haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Was wird gezeigt?

Welche Ankündigungen genau vorgenommen werden sollen, verriet Square Enix bisher nicht. Spekuliert wird, dass das Unternehmen unter anderem das zweite Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“ offiziell ankündigen und in Form eines ersten Trailers präsentieren wird. Darüber hinaus möchte der als verlässliche Quelle geltende Leaker „The Snitch“ in Erfahrung gebracht haben, dass Square Enix an einem Comeback des PlayStation Portable-Klassikers „Crisis Core: Final Fantasy VII“ arbeitet.

Ob wir uns auf ein Remake oder lediglich ein Remaster zum 2007 (Japan) beziehungsweise 2008 (Nordamerika & Europa) für die PlayStation Portable veröffentlichten Spin-off freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Wie „The Snitch“ allerdings in Erfahrung gebracht haben möchte, wird die Neuauflage für den PC, die Switch, die PlayStation-Systeme und die Xbox-Konsolen erscheinen.

Related Posts

Ob der Leaker mit seinen Aussagen richtig liegt, erfahren wir heute Nacht.

Weitere Meldungen zu Crisis Core: Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren