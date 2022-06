Steelrising: Inhalte der Bastille-Edition, erster DLC und geschlossene Beta bestätigt

Mit „Steelrising“ entsteht bei den auf Double-A-Produktionen spezialisierten Entwicklern von Spiders derzeit ein neues Rollenspiel für den PC sowie die Konsolen der aktuellen Generation.

Wie sich dem aktualisierten Produkteintrag von „Steelrising“ im PlayStation Store entnehmen lässt, dürfen wir uns zum Release nicht nur auf die obligatorische Standard-Ausgabe des Rollenspiels freuen. Darüber hinaus wird eine Deluxe-Version angeboten, die in diesem Fall den Namen Bastille-Edition trägt und neben dem Hauptspiel an sich den Zugriff auf die geschlossene Beta von „Steelrising“ ermöglicht.

Der Start der Closed-Beta wird laut dem Produkteintrag im PlayStation Store am 25. August 2022 erfolgen.

Erster DLC erscheint im November 2022

In der Bastille-Edition ebenfalls enthalten ist der erste DLC zu „Steelrising“, der den Namen „Cagliostro’s Secrets“ tragen und im November 2022 natürlich auch in Form eines separaten Downloads erscheinen wird. Zu den Inhalten, die im „Cagliostro’s Secrets“-DLC auf euch warten, zählen laut der Produktbeschreibung ein neues Gebiet, neue Charaktere, eine neue Boss- und Feindklasse sowie eine neue Waffe in verschiedenen Varianten.

Abgerundet wird die Deluxe-Edition vom „Caput Corvi“-Paket, das mit einem exklusiven Outfit für die Protagonistin Aegis versehen wird. „Steelrising“ erscheint am 8. September 2022 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S und wird euch in eine alternative Version der Französischen Revolution verfrachten. König Ludwig XVI. klammert sich verzweifelt an die Macht und schreckt dabei auch vor dem Einsatz von tödlichen und gnadenlosen Roboterarmeen nicht zurück. In der Rolle der Roboter-Kriegerin Aegis nehmt ihr den Kampf gegen den Despoten und seine finsteren Schergen auf.

Spielerisch möchten die Entwickler von Spiders vor allem mit dem vielseitigen Kampfsystem und dem Soulslike-Ansatz punkten. Folgerichtig dürft ihr euch laut offiziellen Angaben auf einen knackigen Schwierigkeitsgrad und packende Bosskämpfe freuen.

