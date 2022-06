DNF Duel: Eröffnungssequenz deutet weiteren Kämpfer an

Der Publisher Nexon und die Entwickler Neople, Arc System Works und Eighting haben das Eröffnungsvideo zum Dungeon Fighter-basierten Kampfspiel „DNF Duel“ veröffentlicht. Anschauen könnt ihr euch das Video unterhalb dieser Zeilen.

Wie schon beim Summer Game Fest Showcase-Trailer wird gegen Ende des Clips ein Teaser gezeigt. Zu erkennen ist ein bärtiger Krieger mit Narben auf seinem Körper, bei dem es sich offenbar um den Lost Warrior aus „Dungeon Fighter Online“ handelt, der bereits auf der Verpackung angedeutet wurde.

Weitere Details vermutlich heute Nacht

Vermutlich wird der dazugehörige Charakter-Trailer während der heutigen ARC LIVE um 23:30 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Arc System Works gezeigt. Ebenso könnten Details zu Downloadinhalten und Updates für die Zeit nach der Markteinführung herausgegeben werden.

„DNF Duel“ interpretiert die Klassen aus dem klassischen und zugrundeliegenden RPG neu. Jeder Charakter hat laut Hersteller seine eigenen Bewegungen und Stärken, die durch seine Awakening-Effekte noch verstärkt werden.

Der Titel umfasst verschiedene lokale Modi, darunter die Story-, Überlebens- und Übungsmodi, sowie Online-Komponenten, die den Rollback-Netcode unterstützen. „Dank der exklusiven Server und des PlayStation Networks ist sichergestellt, dass die Matches in DNF Duel ohne Verzögerungen und nahtlos in den Multiplayer-Modus übergehen“, so die Macher.

„DNF Duel“ erscheint am 28. Juni 2022 für PS4, PS5 und PC. Nachfolgend könnt ihr euch die anfangs erwähnte Eröffnungssequenz anschauen. Mehr zu „DNF Duel“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

