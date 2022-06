PS Plus Premium: PAL-Spiele sollen Option für NTSC-Version erhalten

Sony hat mitgeteilt, dass viele der PlayStation-Klassiker von PS Plus Premium, die hierzulande in der Regel als PAL-Version zur Verfügung stehen, eine Option für NTFC erhalten werden.

Das überarbeitete PlayStation Plus-Programm wurde heute in Europa gestartet. Abonnenten der Premium-Stufe können auf eine Reihe von Klassikern zugreifen, die hierzulande in der Regel als 50-Hz-PAL-Version vorliegen. Laut Sony soll bei den „meisten Spieleklassikern“ allerdings eine Option eingeführt werden, die Spieler zwischen den PAL- und NTSC-Versionen wählen lässt.

„Wir planen die Einführung von NTSC-Optionen für die meisten Spieleklassiker, die im Rahmen des PlayStation Plus Premium- und Deluxe-Tarifs in den Regionen Asien, Europa, Naher Osten, Indien, Südafrika, Australien und Neuseeland angeboten werden“, so Sony in einem kurzen Tweet.

We’re planning to roll out NTSC options for a majority of classic games offered on the PlayStation Plus Premium and Deluxe plan in Asia, Europe, Middle East, India, South Africa, Australia and New Zealand regions. More PlayStation Plus info: https://t.co/KkPZyUdUd7 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) June 23, 2022

Zwei Standards aus vergangenen Zeiten

PAL (Phase Alternating Line) und NTSC (National Television System Committee) waren die beiden wichtigsten analogen Formate, die in Röhrenfernsehern verwendet wurden. PAL wurde aufgrund der Netzfrequenz von 50 Hz in Ländern wie Deutschland genutzt. In Nord- und Südamerika sowie in Teilen Asiens lag die Frequenz bei 60 Hz, sodass NTSC das Standardformat war.

PAL hatte eine technisch höhere Auflösung mit 567 sichtbaren Zeilen im Vergleich zu 480 bei NTSC. Da NTSC jedoch mit 60 Hz lief, war es besser für sich schnell bewegende Bilder, darunter Videospiele, geeignet. Daher sind viele Spieler daran interessiert, die NTSC-Versionen der PlayStation Classics zu bekommen, da sie eine bessere Performance zeigen. Sie haben bessere Bildraten als ihre PAL-Pendants, was das Spielerlebnis flüssiger gestaltet, während die PAL-Versionen oft träger wirken.

Einige Spiele wie „Jumping Flash“ scheinen bereits den von Sony eingeführten Patch zur „verbesserten PAL-Ausgabe“ erhalten zu haben, der anscheinend versucht, die 50Hz-Ausgabe auf 60Hz zu erhöhen, um die Geschwindigkeit der NTSC-Versionen zu erreichen. Berichten zufolge erzeugt er aber einen Ghosting-Effekt beim Scrollen des Bildschirms.

Ebenfalls scheinen Spiele von Drittanbietern wie „Tekken 2“, „Mr. Driller“ und „Oddworld: Abe’s Oddysee“ bereits NTSC-Versionen mit 60 Hz zu sein, obwohl es auch PAL-Versionen gab, wie VGC berichtet.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Das dreistufige PlayStation Plus-Modell mit den PlayStation-Klassikern in der Premium-Stufe wurde heute auf dem europäischen Markt eingeführt. Während die bisherigen PS Plus-Vorteile in die Essential-Stufe einflossen und preislich unverändert blieben, können Spieler optional die beiden kostspieligeren Zusatzstufen abonnieren. Einzelheiten zu den Bestandteilen und Preise findet ihr in dieser Meldung.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren