Gotham Knights: Trailer zeigt Robin in Aktion

Zu "Gotham Knights" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. In der neuen Videoausgabe kann ein Blick auf Robin geworfen werden.

Der Publisher Warner Bros. Games und der Entwickler WB Games Montreal haben zu „Gotham Knights“ einen weiteren Trailer veröffentlicht, der Robin in den Mittelpunkt rückt. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Robin, auch bekannt als Tim Drake, ist der jüngste der vier Recken im Spiel und der dritte Schützling von Batman. Als Experte für Schleichtechniken, psychologische Kriegsführung und schlussfolgerndes Denken ist Robin eine Kraft, mit der man laut Entwickler immer rechnen muss.

„Mit Hilfe der Teleportationstechnologie des Satelliten der Gerechtigkeitsliga kann sich Robin über das Schlachtfeld zappen und so Geschwindigkeit und Überraschung zu seinem Vorteil im Kampf nutze“, so die Macher. „Was ihm an Erfahrung fehlt, macht er durch seine natürliche Intelligenz wett.“

Die detektivischen Fähigkeiten von Robin seien denen von Batman ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Er ist fest davon überzeugt, dass Gotham City einen Batman braucht, und strebt danach, eines Tages selbst den Mantel des Batman zu übernehmen.

Schon im vergangenen Monat wurden in einem Video Nightwing und Red Hood vorgestellt. Während es Kritik an einigen der Fortbewegungsmethoden gab, boten die Szenen einen Blick auf das Crafting, das Aufleveln und den Kampf.

„Gotham Knights“ erscheint am 25. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC (via Steam und Epic Games Store). Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer mit Robin.

