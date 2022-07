Phantasy Star Online 2 & New Genesis: PS4-Versionen haben endlich einen westlichen Termin erhalten

Wunder gibt es bekanntlich ja immer wieder und die Bekanntgabe eines westlichen Erscheinungstermins für „Phantasy Star Online 2“ sowie „Phantasy Star Online 2: New Genesis“ fällt definitiv unter die Kategorie der „Wunder“. Auch wenn man den eigenen Augen im ersten Moment nicht trauen mag, so hat SEGA tatsächlich einen Termin für die PlayStation 4-Versionen bekanntgegeben.

Was lange währt, …

Demnach werden „Phantasy Star Online 2“ und „Phantasy Star Online 2: New Genesis“ am 31. August 2022 im Westen erscheinen. Vor ziemlich genau zehn Jahren erschien „Phantasy Star Online 2“ in Japan für den PC und über die Jahre wurden auch Umsetzungen für die PlayStation Vita, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch nachgereicht.

Im April 2020 erhielten Xbox One-Spieler in Nordamerika die erste englischsprachige Version des Rollenspiels, die einen Monat später auch für den PC folgen sollte. Die weltweite Veröffentlichung auf den beiden Plattformen folgte wiederum im August 2020. Bezüglich einer PlayStation 4-Version für den Westen wurde es seitdem sehr ruhig. Der Nachfolger „Phantasy Star Online 2: New Genesis“ erschien wiederum im Juni 2021 weltweit für die Xbox One und den PC, während in Japan auch eine PlayStation 4- sowie eine Nintendo Switch-Fassung verfügbar sind.

Nun hat das lange Warten für westliche PlayStation-Spieler endlich ein Ende, sodass man Ende des kommenden Monats zehn Jahre an Inhalten erleben kann. Da die beiden Spiele als Free-to-Play-Titel auf den Markt kommen, kann man in aller Ruhe hineinschauen, sich einen eigenen Charakter erstellen, die weitläufigen Schlachtfelder untersuchen und die aufgewertete Grafik genießen. Dank Cross-Plattform-Unterstützung kann man auch mit Xbox One- und PC-Spielern zusammenspielen.

Quelle: Gematsu

