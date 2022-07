Final Fantasy VII Rebirth: Frische Details zum Gameplay, der Spielwelt und der Handlung

In Gesprächen mit den japanischen Publikationen Famitsu, Dengeki Online und 4gamer nannten die Entwickler von Square Enix verschiedene neue Details zum kürzlich angekündigten „Final Fantasy VII Rebirth“.

Ob im zweiten Teil des „Final Fantasy VII“-Remakes auf eine offene Welt gesetzt wird, verrieten die Entwickler auf Nachfrage zwar nicht, bestätigten allerdings, dass die grundlegenden Spielmechaniken aus dem ersten Teil des Remakes übernommen werden. Auch an den 3D-Modellen der Hauptcharaktere wird sich nur wenig ändern. Zwar möchten die Entwickler optisch im Detail nachbessern, ansonsten wird das Aussehen der Helden jedoch nahtlos in den zweiten Teil des Remakes übernommen.

Genau wie es bereits bei Midgar der Fall war, sollen auch die weiteren Orte und Schauplätze des Originals mit dem gebührenden Respekt behandelt und so umgesetzt werden, dass sie von allen, die das originale „Final Fantasy VII“ aus dem Jahr 1997 gespielt haben, direkt wiedererkannt werden.

Der Kern der Geschichte bleibt erhalten

Auch zur Geschichte von „Final Fantasy VII Rebirth“ verloren die Entwickler von Square Enix ein paar Worte und versicherten, dass die Handlung des Originals in ihrem Kern erhalten bleiben wird. Allerdings werden verschiedene kleine Geheimnisse und optionale Inhalte Einzug halten, die die Geschichte sinnvoll erweitern und die Spieler beziehungsweise Spielerinnen überraschen sollen. Die größte Herausforderung besteht laut Square Enix darin, die Geschichte zu erweitern, ohne zu sehr vom Original abzuweichen.

Da die Geschichte von „Final Fantasy VII“ im Remake in Form einer Trilogie erzählt wird, wird sich die Struktur der Handlung und die Reihenfolge, in der ihr die ikonischen Schauplätze des Originals besucht, ein wenig verändern. An „Rebirth“ arbeitet übrigens das gleiche Entwicklerteam, das bereits für den ersten Teil des Remakes verantwortlich war und daher auf seinen Erfahrungen mit der Reihe aufbauen kann.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Final Fantasy VII Rebirth“ erscheint im Winter 2023 für die PlayStation 5 und wird laut offiziellen Angaben regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der neuen Sony-Konsole machen. Bei der Gestaltung der Spielwelt profitieren die Entwickler demnach vor allem von der schnellen SSD und den Hardware-Spezifikationen der PS5.

Quelle: Gamefront

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren