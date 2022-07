The Tomorrow Children: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zur Phoenix-Edition

The Tomorrow Children:

Mit der "Phoenix Edition" wird das ungewöhnliche Projekt "The Tomorrow Children" auf die PlayStation 4 zurückkehren. Wie die Entwickler von Q Games bekannt gaben, wird der Re-Release im September erfolgen. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem neuen Trailer.

Ende des vergangenen Jahres kündigten die Entwickler von Q Games an, dass es dem Studio gelang, sich die Rechte an der „The Tomorrow Children“-Marke zurückzuholen und eine Neuveröffentlichung des ungewöhnlichen Titels in die Wege zu leiten.

Die überarbeitete Neuauflage von „The Tomorrow Children“ wird unter dem Namen „Phoenix-Edition“ ins Rennen geschickt und bekam nun einen konkreten Releasetermin spendiert. Laut Q Games ist die „The Tomorrow Children: Phoenix Edition“ für einen PlayStation 4-Release am 6. September 2022 vorgesehen. Da die Abwärtskompatibilität der aktuellen Sony-Konsole unterstützt wird, könnt ihr den Titel natürlich auch auf der PlayStation 5 spielen.

Gameplay-Szenen im neuen Trailer

Passend zur Enthüllung des Releasetermins wurde ein frischer Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem auf die wichtigsten Features eingegangen wird. Nachdem „The Tomorrow Children“ seinerzeit in Form eines Free2Play-Titels angeboten wurde, der sich mittels Mikrotransaktionen finanzieren sollte, entschieden sich die Verantwortlichen von Q Games bei der Neuveröffentlichung dazu, Abstand vom Free2Play-Konzept zu nehmen.

Im Zuge der Überarbeitung wurden zudem die Mikrotransaktionen komplett entfernt. An den spielerischen Grundlagen hingegen hat sich nur wenig geändert. Nach wie vor geht es in „The Tomorrow Children“ darum, mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen zu interagieren, Ressourcen abzubauen und die mehr als 40 abwechslungsreichen Inseln zu erkunden.

Weitere Details und alle relevanten Neuigkeiten zu „The Tomorrow Children“ warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

