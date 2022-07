Haven: Cloud-Ausrichtung machte die anderen PlayStation Studios neugierig

Das Team von Haven Studios verzichtet auf IT-Systeme, weil alle Prozesse in der Cloud automatisiert wurden. Dieser Ansatz stoß bei den anderen PlayStation Studios auf Interesse, weshalb deren Führungskräfte Gespräche mit Havens technischem Direktor geführt haben. Des Weiteren ist der PlayStation-Architekt in dem Bereich "Forschung & Entwicklung" involviert.

Inmitten der Corona-Pandemie gründete Jade Raymond die Haven Studios. Weil das junge Entwicklerstudio zu Beginn kein physisches Büro hatte, arbeiteten die Entwickler alle von zuhause aus. Zudem wurde auf lokale Server gänzlich verzichtet. Die Führungsetage hat sich stattdessen dazu entschieden, in die Cloud sowie die Forschung und Entwicklung (F&E) zu investieren.

Raymond erklärt dazu: „Ich habe von vielen Entwicklern in der Branche gehört, dass sie während der Pandemie ihre IT-Teams aufstocken mussten, um all die Leute zu unterstützen, die mit mehreren Rechnern von zu Hause aus arbeiten und versuchen, sich über VPN einzuwählen und Zugang zu erhalten. Bei uns im Studio gibt es keine IT, weil wir alles in der Cloud automatisiert haben. Es gibt Dinge wie diese, bei denen wir bereits sehen, dass sie sich auszahlen, und deshalb haben wir beschlossen, mehr zu investieren.“

Die anderen PlayStation Studios, zu denen Haven seit gestern offiziell gehört, finden diese Ausrichtung höchst interessant. In mehreren Gesprächen erklärte der technische Direktor den anderen Entwicklerstudios, was genau sie in technischer Hinsicht umgesetzt haben. Für das Haven-Team soll das Interesse der Kollegen „sehr befriedigend“ gewesen sein.

Spannende Zusammenarbeit mit Mark Cerny

Bei der zukunftsorientierten Forschung und Entwicklung habe wiederum Mark Cerny eine wichtige Rolle gespielt. Dabei handelt es sich um den Systemarchitekt hinter der PS4 und der PS5. Die Zusammenarbeit mit ihm sei sehr spannend, da er schließlich „so etwas wie ein Rockstar“ sei.

„Mark Cerny ist einer der Hauptgründe, warum wir so viel in Forschung und Entwicklung und in dieses hochrangige Ingenieursteam investieren“, erklärt Raymond.

Über das Live-Service-Spiel, das aktuell bei Haven Studios entwickelt wird, wurde im GamesIndustry-Interview kaum gesprochen. Im Moment scheinen die innovativen Arbeitsmodelle des kanadischen Studios interessanter zu sein, als das PS5-Projekt selbst. Dazu wissen wir lediglich, dass es sich um ein Multiplayer mit Live-Service-Elementen und nutzergenerierten Inhalten handelt. Im oberhalb verlinkten Artikel ist zudem von einer dynamischen Online-Umgebung die Rede.

