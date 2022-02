Haven Studios: PS5-Projekt mit „einer sich entwickelnden Online-Umgebung“ in Arbeit

Mit Haven gründete die Branchen-Veteranin Jade Raymond im Frühjahr 2021 ein eigenes Studio und kündigte nur kurze Zeit später die Arbeiten an einem PlayStation 5-exklusiven Projekt an.

Während weiterhin unklar ist, wann wir mit der offiziellen Enthüllung des PS5-Titels rechnen können, lieferte ein aktueller Artikel weitere Details zum kommenden Projekt der Haven Studios. Wie die kanadische Tageszeitung Le Devoir, die kürzlich Entwickler bei Haven interviewte, berichtet, haben wir es beim PlayStation 5-Projekt des Studios mit einem Titel zu tun, der auf „eine beständige und sich entwickelnde Online-Umgebung setzen“ und sich dabei an erfolgreichen Titeln wie „Rainbow Six Siege“ orientieren wird. Ob das Ganze lediglich für den Aufbau des Live-Service-Ansatzes oder auch das Gameplay an sich gilt, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Entwickler wünschen sich eine angenehme Community

Zu den Zielen, die die Haven Studios laut Le Devoir verfolgen, gehört unter anderem der Aufbau einer integrativen und angenehmen Community. Mitbegründer Pierre-François Sapinski sagte beispielsweise, dass das Studio „keine Dummköpfe akzeptieren wird“. Mitbegründerin Paola Jouyaux wiederum ergänzte: „Diese Umgebungen sind nicht nur Spiele, sie sind auch soziale Plattformen für viele Spieler.“

Wie es in dem Bericht von Le Devoir weiter heißt, möchten die Entwickler der Haven Studios die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 nutzen und in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment so gut wie möglich ausreizen. „Wir werden die Gelegenheit haben, mit Leuten bei Sony zusammenzuarbeiten, die auf ihrem Gebiet zu den besten der Welt gehören. Auf diese Weise können wir Spiele in bester Qualität erstellen“, wird Jouyaux weiter zitiert.

Wie Sony Interactive Entertainment kürzlich klarstellte, möchte das Unternehmen bis 2026 zehn Live-Service-Titel veröffentlichen. Hier setzt das Unternehmen unter anderem auf eine Zusammenarbeit mit den Haven Studios.

